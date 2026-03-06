“Comienzo un nuevo capítulo”: Génesis Dávila no se rinde en su deseo de convertirse en Miss Universe

El sueño de Génesis Dávila de representar a Puerto Rico en Miss Universe sigue vivo, pues hoy, viernes, la organización local anunció su nombre como una de las seleccionadas tras pasar el proceso de audiciones.

El regreso de Dávila a esta plataforma de belleza, se da tras haber sido primera finalista en el “reality” de Telemundo “Miss Universe Latina: el reality”, que dio el primer pase de Miss Universe Latina y luego de que en la edición pasada del concurso local no quedara en el cuadro de 15 finalistas. Este hecho dejó al público presente en la noche del 27 de junio de 2024 boquiabierto y algunos hasta abuchearon y abandonaron el Centro de Bellas Artes, donde se celebró el certamen donde se coronó a Jennifer Colón.

Abucheos y gritos por exclusión de Génesis Dávila en la final de Miss Universe Puerto Rico La ex Miss Mundo de Puerto Rico y delegada de Arroyo quedó fuera del cuadro de 15 semifinalistas.

Luego del anuncio de hoy en las plataformas de Wapa TV, la veterana reina de belleza compartió un extenso mensaje.

PUBLICIDAD

“Hay momentos en la vida en los que el destino nos invita a comenzar de nuevo… pero no desde cero, sino desde la experiencia. He tenido el privilegio de caminar por escenarios que han marcado mi historia. Cada desafío, cada aplauso y cada silencio han sido parte de un proceso que me ha pulido con paciencia… como se pule un diamante. Pero más allá de los escenarios, el mayor honor siempre ha sido llevar conmigo el nombre de mi isla, la fuerza de mi gente y el amor profundo que siento por mi patria", escribió Dávila.

“Hoy, con el corazón lleno de propósito, comienzo un nuevo capítulo. Agradecida y más lista que nunca”, agregó.

Dávila cuenta con veteranía en el mundo de los concursos, pues participó en el Miss Intercontinental (2012), Miss Universe Puerto Rico (2013), Miss World (2014), Miss Florida (2017) y en el Miss USA (2018), entre otros. En Miss USA 2018, quedó en el Top 5 y además fue primera finalista en Miss Intercontinental 2012 y en Miss Universe Puerto Rico 2013.

1 / 18 | Recordamos el paso de Génesis Dávila por los certámenes de belleza. La modelo puertorriqueña Génesis Dávila cuenta con veteranía en el mundo de los concursos. - Archivo 1 / 18 Recordamos el paso de Génesis Dávila por los certámenes de belleza La modelo puertorriqueña Génesis Dávila cuenta con veteranía en el mundo de los concursos. Archivo Compartir

De otro lado, Vicky Carbonell, quien se dio a conocer como cantante, por su participación en Objetivo Fama, también entró al grupo de seleccionadas.

Otra veterana modelo que también fue anunciada en el grupo de seleccionadas esta semana fue la presentadora Nicole Marie Colón. De convertirse en candidata oficial, sería la tercera ocasión que Colón Rivera, egresada de la Universidad del Sagrado Corazón competiría para ostentar el título de la mujer más bella de la isla. En el 2015 Colón fue Miss Cayey y ocupó el puesto de segunda finalista. En el 2017 fue Miss Caguas y se posicionó entre el grupo de finalistas, además recibió el premio de “Mejor figura”.

PUBLICIDAD

En el 2025, también fue anunciada como una de las seleccionadas tras la audición, pero posteriormente renunció a ese espacio.

Con el lema #EsTuTiempo, la organización local está revelando los nombres del selecto grupo de mujeres que competirán por la corona nacional en un año sin precedentes para la isla, pues también será la sede del concurso.

Este año el proceso de audición fue diferente a los pasados años. En lugar de ser presencial, las aspirantes debían llenar un registro y luego pasarían a entrevista virtual y por último serían convocadas a una audición cerrada.

1 / 12 | Radiante y enérgica: así llega a Puerto Rico Zashely Alicea tras su participación en Tailandia . La Miss Universe Puerto Rico, Zashely Alicea fue recibida poco después de la 1:00 de la tarde del miércoles por decenas de puertorriqueños que llegaron al aeropuerto Luis Muñoz Marín. - Xavier Araújo 1 / 12 Radiante y enérgica: así llega a Puerto Rico Zashely Alicea tras su participación en Tailandia La Miss Universe Puerto Rico, Zashely Alicea fue recibida poco después de la 1:00 de la tarde del miércoles por decenas de puertorriqueños que llegaron al aeropuerto Luis Muñoz Marín. Xavier Araújo Compartir