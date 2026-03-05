Presentadora Nicole Marie Colón aspirará a la corona de Miss Universe Puerto Rico 2026

La búsqueda de la sucesora de Zashely Alicea, Miss Universe Puerto Rico 2025, ha comenzado oficialmente. Con el lema #EsTuTiempo, la organización local ya reveló los primeros nombres del selecto grupo de mujeres que competirán por la corona nacional en un año sin precedentes para la isla.

“¡Te queremos en Miss Universe Puerto Rico 2026! Si pasaste la audición, mantente atenta a la llamada de la organización para conocer los próximos pasos", lee el mensaje en las redes sociales con el que se dieron a conocer a las primeras cinco candidatas seleccionadas.

Las primeras agraciadas fueron Fabiola Esther Medina Soltero, Juliandra De Jesús Berru, Krystal González Del Valle, Pamela Rodríguez y Nicole Marie Colón Rivera. El proceso de anunciar a la candidatas continuará mañana, viernes, 6 de marzo.

De convertirse en candidata oficial, sería la tercera ocasión que Colón Rivera, egresada de la Universidad del Sagrado Corazón competiría para ostentar el título de la mujer más bella de la isla. En el 2015 Colón fue Miss Cayey y ocupó el puesto de segunda finalista. En el 2017 fue Miss Caguas y se posicionó entre el grupo de finalistas, además recibió el premio de “Mejor figura”.

En el 2025, también fue anunciada como una de las seleccionadas tras la audición, pero posteriormente renunció a ese espacio.

Este año el proceso de audición fue diferente a los pasados años. En lugar de ser presencial, las aspirantes debían llenar un registro y luego pasarían a entrevista virtual y por último serían convocadas a una audición cerrada.

El Miss Universe 2026 se celebrará en Puerto Rico.