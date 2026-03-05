Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Presentadora Nicole Marie Colón aspirará a la corona de Miss Universe Puerto Rico 2026

La comunicadora compitió por el título nacional en las ediciones 2015 y 2017

5 de marzo de 2026 - 2:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Nicole Marie Colón Rivera es egresada de la Universidad del Sagrado Corazón. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La búsqueda de la sucesora de Zashely Alicea, Miss Universe Puerto Rico 2025, ha comenzado oficialmente. Con el lema #EsTuTiempo, la organización local ya reveló los primeros nombres del selecto grupo de mujeres que competirán por la corona nacional en un año sin precedentes para la isla.

“¡Te queremos en Miss Universe Puerto Rico 2026! Si pasaste la audición, mantente atenta a la llamada de la organización para conocer los próximos pasos", lee el mensaje en las redes sociales con el que se dieron a conocer a las primeras cinco candidatas seleccionadas.

Las primeras agraciadas fueron Fabiola Esther Medina Soltero, Juliandra De Jesús Berru, Krystal González Del Valle, Pamela Rodríguez y Nicole Marie Colón Rivera. El proceso de anunciar a la candidatas continuará mañana, viernes, 6 de marzo.

De convertirse en candidata oficial, sería la tercera ocasión que Colón Rivera, egresada de la Universidad del Sagrado Corazón competiría para ostentar el título de la mujer más bella de la isla. En el 2015 Colón fue Miss Cayey y ocupó el puesto de segunda finalista. En el 2017 fue Miss Caguas y se posicionó entre el grupo de finalistas, además recibió el premio de “Mejor figura”.

En el 2025, también fue anunciada como una de las seleccionadas tras la audición, pero posteriormente renunció a ese espacio.

Este año el proceso de audición fue diferente a los pasados años. En lugar de ser presencial, las aspirantes debían llenar un registro y luego pasarían a entrevista virtual y por último serían convocadas a una audición cerrada.

El Miss Universe 2026 se celebrará en Puerto Rico.

Miss Universe Puerto Rico, Zashely Alicea recibió con un fuerte abrazo a la reina mexicana Fátima Bosch. Miss Universe Puerto Rico, Zashely Alicea recibió con un fuerte abrazo a la reina mexicana Fátima Bosch. La joven mexicana estará participando en actividades y reuniones hasta el 7 de febrero, donde tendrá la oportunidad de celebrar y conocer de primera mano la cultura puertorriqueña.
1 / 15 | ¡Encuentro de reinas! Fátima Bosch y Zashely Alicea se reencuentran en Puerto Rico . Miss Universe Puerto Rico, Zashely Alicea recibió con un fuerte abrazo a la reina mexicana Fátima Bosch. - Xavier Araújo
Miss Universe Puerto Ricoreina de belleza
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
