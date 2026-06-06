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Fátima Bosch peregrina de rodillas en la basílica de la patrona de Costa Rica

Realizó la tradicional peregrinación de rodillas en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles durante su visita

6 de junio de 2026 - 11:10 AM

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Fátima Bosch en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, en Cartago. (Suministrada)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La actual Miss Universe, Fátima Bosch, cumplió una de las tradiciones católicas más significativas de Costa Rica: llegar de rodillas hasta el altar de la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, en Cartago.

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La reina de belleza mexicana, conocida por profesar abiertamente su fe católica, realizó el acto durante su visita al país centroamericano, donde participa como invitada especial en las actividades previas a la gala final de Miss Universo Costa Rica 2026, que se celebró ayer.

En los videos, compartidos a través de las historias de Instagram de Miss Universe, se observa a Bosch visiblemente conmovida mientras avanza por el pasillo central de la basílica hasta llegar al altar, en una muestra de devoción a la patrona de Costa Rica.

Fátima Bosch.
Fátima Bosch. (Suministrada)

En otra publicación, la reina de belleza aparece junto a la gruta de “La Negrita”, sitio donde se encuentra la piedra del hallazgo de la Virgen de los Ángeles, advocación profundamente venerada por la tradición católica costarricense.

La experiencia espiritual fue compartida junto a Mara Topic, Miss Universo Ecuador 2024; Jennifer Ventura, Miss Universo República Dominicana 2025; y Mahyla Roth, Miss Universo Costa Rica 2025, quien fue la guía durante el recorrido dentro del templo.

Tags
Fátima BoschCosta RicaMiss Universe
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