La respuesta de Fátima Bosch a una mujer que cuestionó su triunfo: “No voy a renunciar”

La ganadora de Miss Universe 2025, Fátima Bosch, vivió un incómodo momento al ser cuestionada por una alumna durante la Mexico Conference 2026 de la Universidad de Harvard sobre la legitimidad de su triunfo el certamen internacional, mencionando los rumores que circularon tras su coronación.

Asimismo, la mujer preguntó por qué Bosch decidió conservar la corona y no renunciar a ella a raíz de las supuestas irregularidades que habrían influido en su elección.

“Yo no sabía que tú trabajabas en Miss Universo y que estuviste en la concentración, pero el día que entendamos que como mujeres, cuando una mujer avanza y trabaja para abrir puertas para las demás, todas vamos avanzar como comunidad. Ese día la sociedad va a cambiar y por gente como tú es que la gente se mete el pie y cuestiona cuando una mujer tiene un puesto. Yo no veo que le cuestionen a ningún hombre cuando tiene un puesto jamás y cuando una mujer lo tiene se lo cuestionan al doble”, aseguró.

“No voy a renunciar porque yo trabajé por esa corona y por eso gane yo y creo que he demostrado estos cuatro meses que he estado al frente que he estado haciendo cosas que en la historia se habían hecho”, sentenció.