“Acho PR es otra cosa”: la curiosa reacción de la Miss Universe, Fátima Bosch, al pisar suelo boricua

La Miss Universe 2025, Fátima Bosch, aterrizó la tarde del lunes en Puerto Rico en un momento significativo y, a la vez, controversial para el certamen internacional, en el que se espera que se celebre en suelo boricua su 75.ª edición, ocasión en la que entregará la corona a su sucesora.

A su llegada, fue recibida por la Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Alicea, y una veintena de ciudadanos y pleneros, quienes la acogieron al son de la plena.

Llegada de Miss Universe Fatima Bosch. Foto Xavier Araújo (Xavier J. Araújo Berríos)

“Estoy nuy emocionada de estar en la Isla del Encanto. Ya quiero probar la comida, y que me den la ruta turística “, expresó la reina de belleza a El Nuevo Día, quien aprovechó la oportunidad para identificarse como “fan’ de Bad Bunny, luego de ver su imagen a su llegada al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

“Acho PR es otra cosa”, gritó al hacer referencia al popular estribillo. “Me encanta la frase”, añadió.

Aunque todavía no se ha detallado su agenda, la joven mexicana estará participando en actividades y reuniones hasta el 7 de febrero, donde tendrá la oportunidad de celebrar y conocer de primera mano la cultura puertorriqueña, así como calentar motores de cara a lo que se vivirá en noviembre, cuando las delegadas comiencen su semana de concentración en Puerto Rico.

