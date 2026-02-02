Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Acho PR es otra cosa”: la curiosa reacción de la Miss Universe, Fátima Bosch, al pisar suelo boricua

La mexicana está lista para conocer los espacios turísticos y comida del país

2 de febrero de 2026 - 3:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Miss Universe 2025, Fátima Bosch, aterrizó la tarde del lunes en Puerto Rico en un momento significativo y, a la vez, controversial para el certamen internacional, en el que se espera que se celebre en suelo boricua su 75.ª edición, ocasión en la que entregará la corona a su sucesora. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

La Miss Universe 2025, Fátima Bosch, aterrizó la tarde del lunes en Puerto Rico en un momento significativo y, a la vez, controversial para el certamen internacional, en el que se espera que se celebre en suelo boricua su 75.ª edición, ocasión en la que entregará la corona a su sucesora.

A su llegada, fue recibida por la Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Alicea, y una veintena de ciudadanos y pleneros, quienes la acogieron al son de la plena.

Llegada de Miss Universe Fatima Bosch. Foto Xavier Araújo
Llegada de Miss Universe Fatima Bosch. Foto Xavier Araújo (Xavier J. Araújo Berríos)

“Estoy nuy emocionada de estar en la Isla del Encanto. Ya quiero probar la comida, y que me den la ruta turística “, expresó la reina de belleza a El Nuevo Día, quien aprovechó la oportunidad para identificarse como “fan’ de Bad Bunny, luego de ver su imagen a su llegada al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

“Acho PR es otra cosa”, gritó al hacer referencia al popular estribillo. “Me encanta la frase”, añadió.

Aunque todavía no se ha detallado su agenda, la joven mexicana estará participando en actividades y reuniones hasta el 7 de febrero, donde tendrá la oportunidad de celebrar y conocer de primera mano la cultura puertorriqueña, así como calentar motores de cara a lo que se vivirá en noviembre, cuando las delegadas comiencen su semana de concentración en Puerto Rico.

Pendientes a la ampliación de esta historia.

Fátima Bosch Fernández, de 25 años, es originaria de Villahermosa, estado de Tabasco, y viene de una familia destacada en el servicio público, la política, las corporaciones y los concursos de belleza.De niña fue diagnosticada con dislexia y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.Su triunfo ha dado la cuarta corona de Miss Universe a México después de Lupita Jones en 1991, Ximena Navarrete en 2010 y Andrea Meza en 2020, cuya corona le fue otorgada al año siguiente debido a la pandemia de COVID-19.
1 / 12 | FOTOS: ¿Quién es Fátima Bosch, la nueva Miss Universe 2025?. Fátima Bosch Fernández, de 25 años, es originaria de Villahermosa, estado de Tabasco, y viene de una familia destacada en el servicio público, la política, las corporaciones y los concursos de belleza. - Instagram
Fátima BoschMiss UniverseZashely Alicea Rivera
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
