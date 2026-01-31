Fátima Bosch, Miss Universe 2025, visitará Puerto Rico

“¡Esto es otra cosa!” Con esas palabras, ya tan reconocidas en el mundo como grito de orgullo boricua, la organización de Miss Universe anunció que Fátima Bosch, ganadora del certamen en 2025 como representante de México, estará de visita en la isla del 2 al 7 de febrero.

“¡Puerto Rico espera! Desde su colorida cultura hasta el corazón que late en cada calle, este es un lugar que se siente tan poderoso como inolvidable. Nos vemos pronto“, lee el corto mensaje que acompañó al anuncio en las redes sociales de la organización.

Al momento, no se ha anunciado una agenda oficial de actividades de lo que sin duda será una visita llena de compromisos.

La coronación de Bosch ha sido una de las más controversiales en memoria reciente para Miss Universe. Celebrado en Tailandia, el certamen estuvo colmado de irregularidades que todavía hoy no han sido esclarecidas, acusaciones de compra de votos y corrupción general por parte de altos ejecutivos, en especial su presidente, el también mexicano Raúl Rocha.

Aun así, Bosch ha defendido su coronación como una victoria justa y ha restado relevancia a las alegaciones levantadas en su contra.

Este 2026, en el 75 aniversario del concurso, la beldad entregará la corona a la nueva ganadora, precisamente, en Puerto Rico. El certamen, ahora más que nunca, permanece bajo escrutinio.