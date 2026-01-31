Opinión
Fátima Bosch, Miss Universe 2025, visitará Puerto Rico

La actual reina de belleza estará varios días en la isla, aunque todavía no se han compartido las actividades y eventos en los que se presentará

31 de enero de 2026 - 7:32 PM

Fátima Bosch, ganadora del certamen Miss Universe 2025. (RUNGROJ YONGRIT)
Víctor Ramos Rosado
Por Víctor Ramos Rosado
Periodista de Entretenimientovictor.ramos@gfrmedia.com

“¡Esto es otra cosa!” Con esas palabras, ya tan reconocidas en el mundo como grito de orgullo boricua, la organización de Miss Universe anunció que Fátima Bosch, ganadora del certamen en 2025 como representante de México, estará de visita en la isla del 2 al 7 de febrero.

RELACIONADAS

¡Puerto Rico espera! Desde su colorida cultura hasta el corazón que late en cada calle, este es un lugar que se siente tan poderoso como inolvidable. Nos vemos pronto“, lee el corto mensaje que acompañó al anuncio en las redes sociales de la organización.

Al momento, no se ha anunciado una agenda oficial de actividades de lo que sin duda será una visita llena de compromisos.

La coronación de Bosch ha sido una de las más controversiales en memoria reciente para Miss Universe. Celebrado en Tailandia, el certamen estuvo colmado de irregularidades que todavía hoy no han sido esclarecidas, acusaciones de compra de votos y corrupción general por parte de altos ejecutivos, en especial su presidente, el también mexicano Raúl Rocha.

Aun así, Bosch ha defendido su coronación como una victoria justa y ha restado relevancia a las alegaciones levantadas en su contra.

Este 2026, en el 75 aniversario del concurso, la beldad entregará la corona a la nueva ganadora, precisamente, en Puerto Rico. El certamen, ahora más que nunca, permanece bajo escrutinio.

La mexicana Fátima Bosch, nacida en Tabasco, México, se convirtió anoche en la nueva Miss Universe 2025.Desde el principio, la joven de 25 años se perfiló como una de las contendientes más observadas, tanto por su trayectoria profesional como por su historia familiar.La tabasqueña se convirtió en la cuarta mexicana ganadora de Miss Universo luego de Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza, la más reciente, coronada en 2020.
1 / 15 | Miss Universe 2025: conoce a Fátima Bosch, la reina mexicana coronada en Tailandia. La mexicana Fátima Bosch, nacida en Tabasco, México, se convirtió anoche en la nueva Miss Universe 2025. - Suministrada / Miss Universe Organization

Tags
Fátima BoschMiss UniverseMiss Universe Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Víctor Ramos Rosado
Víctor Ramos RosadoArrow Icon
Víctor Ramos Rosado es periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida en El Nuevo Día. Cubre temas relacionados con cultura, entretenimiento, música, literatura y gastronomía. Se especializa en periodismo narrativo y...
