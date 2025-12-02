Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“¿Por qué renunciaría a algo por lo que trabajé?”: el mensaje con el que Fátima Bosch defiende su triunfo

La Miss Universe 2025 responde a los señalamientos que cuestionan su coronación en Tailandia

2 de diciembre de 2025 - 9:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miss Universe 2025, Fátima Bosch. (Suministrada)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

La Miss Universe 2025, Fátima Bosch, ya comenzó su gira de medios por Estados Unidos, siendo Nueva York su primera parada tras su controversial coronación el pasado 21 de noviembre en Tailandia. En medio de las acusaciones de fraude y de rumores de que podrían quitarle el título universal, la mexicana reaccionó de una vez y por todas.

En una entrevista con Telemundo, la reina de belleza, de 25 años, aclaró si estaría entregando su corona a raíz de la controversia que empaña su recién comenzado reinado.

“Por supuesto que no, porque yo me merezco esta corona y me merezco esta banda”, respondió rápidamente. “La realidad es que se pueden decir muchas cosas, pero verdad solo hay una, y yo hice el mismo esfuerzo que todas mis compañeras. Pasamos exactamente las mismas pruebas y gané yo. ¿Por qué renunciaría a algo por lo que trabajé?”.

Recordemos que, a días de la noche final del certamen de belleza, el músico y miembro del jurado de Miss Universe 2025, Omar Harfouch, renunció, acusando a la organización, entre otras cosas, de operar con un “voto secreto” y de favorecer a Bosch por supuestos vínculos entre su familia y Raúl Rocha Cantú, presidente de la marca y quien ahora es investigado por delincuencia organizada.

Ante esto, Bosch ha recibido mensajes de odio y hasta amenazas a través de las redes sociales, una situación que dijo lamentar profundamente.

“Es muy injusto que hagan eso. Tengo 25 años, yo nunca había estado en este ambiente; claro que me duele, porque atacan a mi familia, me atacan a mí, pero cuando Dios pone un propósito en tu corazón va a haber mucha adversidad. Yo únicamente estoy en Miss Universe por la filantropía y causas sociales”, sostuvo emocionada.

Por otra parte, también se expresó ante los rumores de que “su padre le compró la corona”.

“¿Compró la corona tu papá, Fátima? ¿Te compró ese título que llevas hoy día?”, cuestionó tajantemente la periodista Jessica Carrillo.

“No porque digan muchas veces una mentira se convierte en realidad. Son puras mentiras”, respondió, asegurando que hay mucha desinformación en los medios de comunicación.

Una “organización transparente”

Más temprano, a su llegada a la Gran Manzana, Bosch fue brevemente entrevistada por los medios, donde fue cuestionada por, entre otras cosas, la renuncia de la representante de Costa de Marfil, Olivia Yacé, al título de Miss Universe África y Oceanía, desvinculándose por completo del Comité de Miss Universe.

“Que hagan lo que les nazca del corazón con sus vidas. La organización es transparente y las personas que estamos aquí somos transparentes. Este triunfo me lo gané con arduo trabajo”.

Durante su visita a Nueva York, la reina de belleza presenció una misa en la Iglesia de San Patricio para visitar a la Virgen de Guadalupe y luego acudió al consulado mexicano en la ciudad.

Fátima Bosch Miss Universe Nueva York
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón.
