EntretenimientoFarándula
Suscriptores
No hubo recibimiento de reina: Fátima Bosch regresa a México y trata de pasar desapercibida

No fue recibida por aplausos y ovaciones, como se habría esperado tras su triunfo en Miss Universe

11 de diciembre de 2025 - 10:01 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fátima Bosch. (Suministrada)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Fátima Bosch está de vuelta en México a poco más de dos semanas de ser coronada Miss Universe. La joven tabasqueña no fue recibida por aplausos y ovaciones como se habría esperado.

En cambio, se le vio tratando de camuflarse entre la gente, usando una sudadera, gorra y gafas oscuras que atenuaban su presencia en el aeropuerto.

Fue apenas el 21 de noviembre cuando su antecesora, Victoria Kjær Thelivig, le colocó la corona del certamen, convirtiéndola en la cuarta mujer mexicana con obtener el título, sin que en ese momento, se sospechase, siquiera, la polémica que supondría su triunfo.

Y, aunque hace unos días -a través de sus redes-, anunciaba con emoción su regreso a nuestro país, tras la entrevista que concedió a Telemundo en que se le cuestionó por la denuncia penal de Nawat Itsaragrisil, Bosch no habló más de su arribo. Aun así, la prensa la captó en su llegada al aeropuerto de la CDMX.

¿Qué hizo Fátima Bosch para esquivar a los reporteros?

“Ventaneando” fue uno de los medios que esperaban a la joven, la cual mostró sorpresa al ver a los reporteros que esperaban su llegada. En ese instante, Fátima dirigió su rostro al lado contrario de las cámaras, mismas a las que les dio la espalda.

La tabasqueña vestía una sudadera muy amplia, con la capucha puesta, una gorra y lentes de sol.

Así, dos agentes de seguridad del aeropuerto se encargaron de transportar el equipaje de la joven al vehículo que la llevaría afuera de las instalaciones, mientras que otro guardia se encargó de dirigirla a otra puerta para que su salida se diera de manera efectiva, sin el encuentro con la prensa.

A quien sí pudieron abordar fue a la acompañante de Fátima, que cuando la prensa le preguntó por la Miss, mostró reticencia y se negó a contestar a los cuestionamientos, indicando que ella no era parte del medio y no tenía por qué atenderlos.

“Yo no tengo por qué dar ninguna declaración, ¿me dejan en paz?, gracias”.

Mientras tanto, la cuenta oficial de Miss Universo compartió un video de la visita de Bosch a la embajada México en Washington, en donde la joven refrendó su compromiso con el altruismo y las causas sociales.

La joven está interesada en continuar su apoyo a niños con cáncer, causa a la que está ligada desde los 14 años, también busca contribuir y solidarizarse con los migrantes, así como unirse a la lucha por la conservación de la mariposa monarca.

ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
