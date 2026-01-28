Opinión
Entretenimiento
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Fátima Bosch revela su mayor reto tras ganar Miss Universe 2025

La reina de belleza se encuentra en República Dominicana

28 de enero de 2026 - 4:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miss Universe 2025, Fátima Bosch. (Listín Diario / GDA)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La Miss Universe 2025, Fátima Bosch, quien se encuentra en República Dominicana, habló sobre cuál ha sido su mayor reto luego de ganar la corona el pasado mes de noviembre.

“Mi mayor reto sería sostener mi voz como mujer en un lugar donde históricamente se nos ha pedido agradar y ceder. Mi compromiso está con las mujeres reales y no con los estereotipos”, expresó la beldad mexicana a la prensa.

Bosch habló con la prensa en el marco del desfile a favor de la concienciación sobre el autismo, junto a la diseñadora dominicana Giannina Azar.

En un mensaje de agradecimiento, la Miss Universe expresó su gratitud al pueblo dominicano por la cálida acogida y valoró la oportunidad de utilizar la moda como un vehículo de cambio social. “República Dominicana me ha recibido con los brazos abiertos y con el corazón. Este desfile es un recordatorio de que la belleza también tiene propósito”, afirmó.

El desfile se llevó a cabo en el lujoso hotel Kimpton Las Mercedes, escenario que acogió a personalidades del mundo de la moda, representantes institucionales, líderes sociales y medios de comunicación.

Durante el evento, modelos nacionales e internacionales, junto a Fátima Bosch, lucieron creaciones exclusivas de Giannina Azar, cuyas piezas destacaron por su sofisticación y mensaje de sensibilidad social. “La Corona brilla por el Autismo”, así se denominó la pasarela que sirvió como plataforma para visibilizar el autismo, reforzando la importancia de la inclusión, la empatía y el respeto a la diversidad.

Giannina Azar agradeció la confianza y destacó el honor de participar en un evento con causa. “La moda puede transformar realidades cuando se pone al servicio de mensajes que importan. Gracias a Miss Universe y a la organización Miss República Dominicana por impulsar iniciativas que dejan huella”, señaló.

Magali Febles, directora de Miss República Dominicana Universo, expresó su agradecimiento a todos los involucrados en la realización del desfile, destacando el compromiso de la organización con una causa tan sensible como el autismo. “Agradezco profundamente a cada aliado, productor y colaborador que hizo posible este evento, así como al pueblo dominicano por apoyar iniciativas que elevan la moda como una plataforma de conciencia social, en el marco de la celebración de nuestros 70 años de historia en Miss Universo”, manifestó.

