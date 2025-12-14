Fátima Bosch visita a niños con cáncer y VIH: “Mi propósito no depende de aplausos ni de aprobación”

Al igual que los últimos 10 años, la Miss Universe 2025 Fátima Bosch Fernández, visitó esta tarde la torre oncológica del Hospital del Niño Rodolfo Nieto Padrón, en Tabasco, para regalar juguetes a los niños con cáncer y VIH.

Antes, la reina de belleza compartió en su cuenta de Instagram imágenes de los regalos recibidos para los niños, como parte de la colecta previa y agradeció a quienes se sumaron a esta labor.

“Oigan, les quiero hacer un videíto rápido porque me tengo que poner a ‘chambear’ (trabajar), hacer las cajitas de los bebés. Pero vean, son muchísimas cajas, full llenas de juguetes, estas bolsas. Vean todo lo que donaron y eso es nada más una parte porque lo demás está en mi sala, vean”, expresó entusiasmada.

La soberana agregó: “Son muchísimos juguetes, estoy súper feliz porque ya los conté y son más de 100 niños y a cada uno le va a tocar varios juguetes, entonces estoy súper súper emocionada”.

Bosch Fernández, asimismo, compartió algunas de las cartas y juguetes que recibió durante la colecta previa a la que se sumaron miles de tabasqueños y que se entregarían a los niños.

“Quiero enseñar estas cartitas que encontré que hizo una niña que dice: ‘Hola, amigo, me llamo Renata, quisiera que te recuperaras, sé que Diosito me escucha, pido por ti y por todos los niños. Te mando un abrazo y bendiciones’. Y vean esta otra que hizo: ‘Hola, amiga, me llamo Renata, esta carta es para brindarte mi apoyo y cariño. Mis deseos para Santa de este año es que sanes con amor tu amiga’. Me estoy muriendo de ternura, de verdad no puedo”, expuso en la sección de historias.

Tras concluir su visita, Bosch Fernández regresó a la red social para contar cómo le fue. También ofreció algunos detalles de cómo comenzó esta labor altruista.

"Esto no empezó con una corona, ni con una cámara. Empezó hace años, cuando tenía 14 años como una actividad escolar que sin saberlo me iba a cambiar la vida para siempre. El primer día que entré en el hospital, conecté de inmediato con los niños. Sus miradas, sus historias, su fortaleza en medio de tanto dolor me atravesaron el corazón. Salí de ahí distinta. Supe que no podía mirar hacia otro lado ni seguir con mi vida como si nada", narró.

La representante de México en Miss Universe 2025 continuó: “Con el tiempo decidí hacerlo por mi cuenta, acompañarlos, apoyarlos en todo lo que estuviera en mis manos, con presencia, con escucha, con cariño, con esperanza. Porque entendí que a veces lo que más sana no es lo material, sino saber que no estás solo. Hoy han pasado 10 años. Y sigo aquí, no porque tenga que hacerlo, sino porque esta causa me eligió a mí. Porque esos niños me enseñaron que el verdadero propósito nace cuando decides quedarte, incluso cuando nadie te lo pide. Mi propósito no depende de aplausos ni de aprobación. Depende de un Dios que no falla. Y su opinión es la única que me importa”.

