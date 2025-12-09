¿Por qué Fátima Bosh abandonó programa de Telemundo?

¿Intolerante Miss Universe 2025 ,Fátima Bosch ante preguntas sobre las controversias que se han desatado en torno a su coronación?

Esa es la pregunta que muchos se hacen luego de que la reina universal abandonara una entrevista en vivo en Telemundo, tras mostrarse incómoda ante preguntas relacionadas con las polémicas del certamen este año incluidas las investigaciones internas, la expedición de visas y la demanda presentada por Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia contra ella, luego de protagonizar un incidente durante la concentración del certamen.

Miss Universe 2025 fue invitada al programa “Pica y se extiende” de Telemundo, conducido por Lourdes Stephen y Carlos Adyan y tras responder las preguntas del primer segmento optó por irse del estudio y cancelar el resto de sus participaciones de los programas de entretenimiento de Telemundo. Los presentadores hablaron directamente sobre los señalamientos que han marcado las últimas semanas la organización de Miss Universe y su elección como la mujer más bella del universo.

El puertorriqueño Carlos Adyan hizo referencia a las críticas sobre el acceso a visas de las concursantes.“¿Qué les dirías a las chicas que quizá no tienen el privilegio de una visa como la tuya?”, preguntó con validez, luego de que Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universe dijo que Miss Costa de Marfil no ganó porque “necesita visa para 175 países”.

Bosch respondió que desconocía los detalles de las reglas, pero indicó que todas deberían tener las mismas oportunidades:“Miss Universo es una empresa y un trabajo. Si tienes que viajar por el mundo, es obvio que necesitan a alguien que pueda viajar fácilmente”.

Luego Lourdes Stephen le preguntó si habría competido aun sabiendo de las polémicas que surgirían después, incluyendo la congelación de cuentas bancarias del presidente del certamen.

“Miss Universo es un sueño. Yo no tengo nada que ver con esos temas. Mi trabajo es ser una voz para las mujeres. Vivimos en una sociedad donde molesta ver a una mujer brillar”, señaló la reina con tensión en su rostro.

El presentador boricua prosiguió al preguntarle sobre la demanda por difamación radicada en su contra por Itsaragrisil y su respuesta fue: “Yo no tengo ninguna demanda. No he difamado a nadie. No quiero hablar de ese tema”, dijo Bosch ante las cámaras.

Captado en video: así humillaron a Fátima Bosch de México antes de ganar Miss Universe La organización enfrentó una crisis pública en medio de una alegada guerra de poder. Llamaron “tonta” a la reina mexicana en Tailandia, esta no se quedó callada y muchas concursantes la apoyaron. Así confrontaron al influyente empresario Nawat Itsaragrisi.

Al finalizar la primera parte de la entrevista, la reina decidió no continuar con su participación en el espacio y se fue. Al regresar de la pausa comercial, Adyan informó que la reina mexicana había abandonado el estudio y cancelado toda su agenda con la cadena sin ofrecer razones.

De igual forma, dijo que la reina tiene conocimiento de la demanda en su contra, ya que hablaron fuera de cámaras sobre el particular. “Me comentó que su papá ya estaba al tanto y manejando la situación legal. Es decir, sabe que la demanda existe”, aseguró.

Ambos presentadores explicaron ayer, lunes, lo sucedido con Miss Universe en el programa en “En Casa con Telemundo”.

El presentador señaló que se le hicieron las preguntas con respeto basado en el compromiso “que tenemos con la audiencia de informar”.

“Quiero aclarar que resaltamos su labor y la de la organización con el empoderamiento de la mujer, pero no somos responsables si tiene algún problema respondiendo. Por eso ella decidió abandonar los programas, pese a que le dijimos que teníamos preguntas fuertes de elaborar”, dijo el Adyan.