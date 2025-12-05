Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

México le congela las cuentas bancarias del dueño de Miss Universe, Raúl Rocha

En medio de investigaciones por presuntos lazos con el crimen organizado

5 de diciembre de 2025 - 4:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Presidente de Miss Universe, Raúl Rocha Cantú. (Sakchai Lalit)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Ciudad de México - La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno mexicano bloqueó las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, empresario y actual dueño del 50 % de la franquicia del certamen de belleza Miss Universe, en medio de investigaciones por presuntos lazos con el crimen organizado.

La versión fue adelantada este viernes por el periódico mexicano La Jornada.

El pasado 26 de noviembre, la Fiscalía General de la República (FGR) de México confirmó que investigaba a Rocha Cantú como parte de un caso de presunta vinculación con el crimen organizado, particularmente por narcotráfico, contrabando de combustible y tráfico de armas.

En un comunicado, la FGR apuntó que desde el 29 de noviembre de 2024 se abrió la carpeta de investigación contra 13 personas “por delincuencia organizada, en relación con narcotráfico, huachicol y tráfico de armas”.

El informe de la FGR ocurrió luego de que ese mismo día la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a la fiscalía informar con claridad si existe una investigación o una orden de aprehensión contra el dueño de la marca Miss Universo.

Medios mexicanos indicaron que Rocha habría sido imputado por las autoridades por su presunta responsabilidad en el tráfico de drogas, de armas y de combustible entre Guatemala y México

Sin embargo, cuatro días después, el pasado domingo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, negó que existan indicios de que el certamen Miss Universo esté financiado por el crimen organizado.

“No tenemos ningún inicio de que haya dinero del crimen organizado en el concurso de Miss Universo, no lo tenemos, ni tenemos relacionado nada que tenga que ver con el concurso, como tal en el concurso, con las investigaciones correspondientes”, afirmó García Harfuch en una conferencia de prensa, en la capital mexicana.

Cuestionado sobre dicha investigación, el funcionario precisó que las pesquisas derivaron en 13 órdenes de aprehensión, entre ellas, la de Rocha Cantú, en “plena coordinación” con la FGR

Desde 2024, la Organización Miss Universo es propiedad conjunta, a partes iguales, de la compañía de medios tailandesa JKN y Legacy Holding Group USA Inc., una división de una compañía mexicana propiedad de Rocha Cantú.

La mexicana Fátima Bosch, nacida en Tabasco, México, se convirtió anoche en la nueva Miss Universe 2025.Desde el principio, la joven de 25 años se perfiló como una de las contendientes más observadas, tanto por su trayectoria profesional como por su historia familiar.La tabasqueña se convirtió en la cuarta mexicana ganadora de Miss Universo luego de Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza, la más reciente, coronada en 2020.
1 / 15 | Miss Universe 2025: conoce a Fátima Bosch, la reina mexicana coronada en Tailandia. La mexicana Fátima Bosch, nacida en Tabasco, México, se convirtió anoche en la nueva Miss Universe 2025. - Suministrada / Miss Universe Organization
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
