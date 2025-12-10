Alicia Machado defiende a Fátima Bosch de Telemundo: “Tú no eres relacionista de Rocha”

Alicia Machado felicitó nuevamente a Fátima Bosch por haberse coronado como Miss Universo 2025, triunfo que ha estado rodeado de polémica y cuestionamientos que han puesto en duda si la mexicana se merecía o no la victoria; la venezolana le dio un consejo específico para que ya no viva momentos incómodos como el que pasó en una reciente entrevista con Telemundo.

En dicha entrevista la cuestionaron sobre las polémicas que rodean el certamen, como el caso legal que vive el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universe, quien enfrenta acusaciones de tráfico de drogas, armas y combustible robado.

A través de un en vivo en sus redes sociales Machado aplaudió que la victoria de Bosch haya sido de la mando del asesor de belleza Osmel Sousa, a quien la joven reina le dedicó su corona.

“Usted para adelante, usted no tiene por qué hablar de nada de lo que está pasando alrededor, usted represente a la mujer, por lo que usted fue coronada, no se deje quitar ni un dólar”, dijo Machado, ganadora de Miss Universo 1996.

Lo que se vio: ¿por qué es tan controversial la coronación de México en Miss Universe? La verdad detrás de la polémica del triunfo de Fátima Bosch en Tailandia.

La exreina de belleza recordó que su triunfo también estuvo rodeado de polémica e incluso, a años de distancia, algunos aseguran que ella no merecía ganar. Además, recordó lo cruel que fueron los comentarios y los cuestionamientos que le hicieron en su momento sobre su aumento de peso.

Ante esto, le aconsejó a la nueva Miss Universe solicitar al certamen un “Growth Manager”: una persona que previo a las entrevistas explique qué es lo que a ella como reina le toca responder y qué no. Según detalló, se debe tratar de una persona, dijo, que hable varios idiomas.

Machado opinó sobre la que considera es la labor de una Miss Universe: “es aquella que representa a la mujer intelectual, espiritual, política, social y físicamente”.

“Ese es el trabajo de una Miss Universo, cuentas con todo mi apoyo mi reina y para adelante”, animó Machado, quien criticó a la cadena Telemundo por no tener prudencia ni delicadeza, hacer preguntas que son una “falta de respeto y que minimizan a las mujeres”.

Cabe recordar que Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, denunció penalmente a Fátima por presunta difamación, señala que nunca la llamó “tonta”, como la joven tabasqueña expresó.

“Tú no eres la relacionista pública del señor Rocha ni del chino que compró el concurso”, concluyó la venezolana.