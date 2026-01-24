Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Miss Universe Fátima Bosch visitará República Dominicana

La reina de belleza será recibida por la directora de la organización, Magali Febles

24 de enero de 2026 - 4:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miss Universe 2025, Fátima Bosch. (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Miss Universo 2025 Fátima Bosch llegará este lunes 26 de enero a la República Dominicana, donde desarrollará una agenda institucional, social y cultural centrada en la promoción de la concienciación sobre el autismo, como parte de una visita que coincide con la conmemoración del 70 aniversario de la organización Miss República Dominicana.

RELACIONADAS

La soberana universal arribará al país por el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) en un vuelo de la aerolínea Arajet, programado para las 3:00 de la tarde. Será recibida por la directora nacional de Miss República Dominicana, Magalis Febles, junto a la actual Miss República Dominicana Universo, Jennifer Ventura.

Durante su estadía, que se extenderá hasta el martes 3 de febrero, Bosch desarrollará una agenda enfocada en el impacto social, la educación inclusiva y la sensibilización sobre el espectro autista, además de actividades culturales y protocolares que forman parte de la programación conmemorativa del 70 aniversario de la organización Miss República Dominicana.

Como eje central de su visita, la reina universal participará activamente en iniciativas vinculadas a instituciones dominicanas que trabajan con el autismo, reafirmando el compromiso social de la plataforma Miss Universe con causas de alto impacto humano y comunitario.

La mexicana Fátima Bosch, nacida en Tabasco, México, se convirtió anoche en la nueva Miss Universe 2025.Desde el principio, la joven de 25 años se perfiló como una de las contendientes más observadas, tanto por su trayectoria profesional como por su historia familiar.La tabasqueña se convirtió en la cuarta mexicana ganadora de Miss Universo luego de Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza, la más reciente, coronada en 2020.
1 / 15 | Miss Universe 2025: conoce a Fátima Bosch, la reina mexicana coronada en Tailandia. La mexicana Fátima Bosch, nacida en Tabasco, México, se convirtió anoche en la nueva Miss Universe 2025. - Suministrada / Miss Universe Organization

Actividades

Uno de los eventos principales será su participación como voluntaria en el Foro Motivacional sobre Autismo, TDA y Dislexia, que se celebrará el jueves 29 de enero a las 9:00 de la mañana en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). El encuentro, de acceso gratuito, contará con la participación de médicos, especialistas y profesionales nacionales e internacionales, y se realizará en coordinación con Azul Podcast, la Facultad de Medicina y la Rectoría de la UASD, encabezada por el maestro Editrudis Beltrán.

En el marco de su agenda social y cultural, Fátima Bosch será invitada de honor al desfile de la colección primavera-verano de la reconocida diseñadora dominicana Giannina Azar, que tendrá lugar en el hotel Kimpton Las Mercedes.

La agenda incluye también recorridos por la Ciudad Colonial de Santo Domingo y una sesión fotográfica destinada a resaltar la identidad cultural, la tradición gastronómica y el patrimonio histórico de la República Dominicana.

La visita de Bosch se enmarca en las actividades conmemorativas por el 70 aniversario de Miss República Dominicana, organización que durante siete décadas ha proyectado la imagen del país en escenarios internacionales y ha evolucionado como una plataforma de impacto social, cultural y educativo.

Antes de su llegada, la soberana universal expresó su interés en conocer la cultura dominicana, su música tradicional, su riqueza natural y la calidez de su gente, destacando el valor de conectar la belleza con el compromiso social y las causas humanitarias.

Tras concluir su estadía en la República Dominicana, Fátima Bosch continuará su agenda internacional con visitas oficiales a otros países.

Tags
Fátima BoschMiss Universe
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 24 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: