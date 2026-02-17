Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Fátima Bosch se desploma durante un desfile en Ecuador y explica por qué pasó

La Miss Universe agradeció las muestras de cariño que ha recibido en las últimas horas

17 de febrero de 2026 - 10:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fátima Bosch. (Xavier Araújo)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La salud de Fátima Bosch se convirtió en motivo de preocupación luego de que en redes sociales circulara un video en el que se le observa a punto de desmayarse durante un evento público en Ecuador.

Todo ocurrió este fin de semana, cuando la Miss Universo acudió como invitada especial al desfile de las Frutas y las Flores, en la ciudad de Ambato. En las imágenes se aprecia el momento en que la joven interrumpe su interacción con el público, se sostiene de una barandilla para mantenerse en pie y finalmente cae sobre el carro alegórico.

Tras viralizarse el clip y las especulaciones sobre su estado de salud, Bosch decidió aclarar lo ocurrido a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

La modelo inició su mensaje agradeciendo las muestras de cariño que ha recibido en las últimas horas, y explicó que, aunque se manejó que había sufrido una descompensación por el cambio de altura, en realidad fue un episodio de cansancio extremo.

“El desvanecimiento que presenté fue un episodio momentáneo derivado del agotamiento”, escribió la Miss Universe.

Fátima Bosch compartió un mensaje en sus redes sociales.
Fátima Bosch compartió un mensaje en sus redes sociales. (Instagram/Fátimaboschfdz)

Asimismo, Bosch informó que ya se recupera de lo sucedido y continuará con los compromisos pactados en el país sudamericano.

“Me encuentro bien y continúo con las actividades de la agenda programada con responsabilidad”, agregó.

La mexicana, según la prensa local, aterrizó en Ecuador el pasado 14 de febrero y extenderá su visita hasta el próximo 18 del mismo mes.

Miss Universe Puerto Rico, Zashely Alicea recibió con un fuerte abrazo a la reina mexicana Fátima Bosch. Miss Universe Puerto Rico, Zashely Alicea recibió con un fuerte abrazo a la reina mexicana Fátima Bosch. La joven mexicana estará participando en actividades y reuniones hasta el 7 de febrero, donde tendrá la oportunidad de celebrar y conocer de primera mano la cultura puertorriqueña.
1 / 15 | ¡Encuentro de reinas! Fátima Bosch y Zashely Alicea se reencuentran en Puerto Rico . Miss Universe Puerto Rico, Zashely Alicea recibió con un fuerte abrazo a la reina mexicana Fátima Bosch. - Xavier Araújo
Tags
Fátima BoschMiss Universe
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 17 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: