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Estilista de Fátima Bosch niega haber agredido a miss venezolana en Cannes: “Yo nunca la golpeé”

Giovanni Laguna fue arrestado tras las acusaciones de Andrea del Val, Miss Venezuela Global 2025

22 de mayo de 2026 - 9:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Giovanni Laguna y Fátima Bosch, Miss Universo 2025. (Instagram)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El estilista venezolano Giovanni Laguna negó haber agredido físicamente a la modelo Andrea Del Val, Miss Venezuela Global 2025, luego de un altercado ocurrido durante el Festival de Cannes que terminó con su arresto.

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Las declaraciones de Laguna surgen después de que la reina de belleza denunciara públicamente haber sido víctima de agresión por parte del estilista, mostrando imágenes en sus redes sociales donde aparece con el rostro ensangrentado.

En una entrevista que ofreció posteriormente al programa “¡Siéntese Quien Pueda!”, Del Val aseguró que el conflicto con el estilista venía desde años atrás y afirmó que, durante una discusión en su apartamento, Laguna se abalanzó sobre ella y la golpeó en la cabeza con un teléfono celular.

En respuesta a las acusaciones, el estilista compartió un video en su cuenta de Instagram donde ofreció su versión de los hechos y aseguró que todo sucedió en medio de un forcejeo para quitarle un teléfono celular con el que, según él, estaba siendo grabado.

“Yo nunca la golpeé, yo nunca le hice eso”, afirmó el estilista, quien explicó que la lesión que sufrió Del Val habría ocurrido accidentalmente cuando ambos forcejeaban y una lámpara metálica cayó sobre el rostro de la modelo.

Según su relato, el conflicto comenzó dentro del Airbnb donde se hospedaba una de sus clientas, lugar en el que también se encontraba Andrea Del Val, quien salió de una habitación grabándolo con su teléfono celular y amenazó con difundir los videos de la discusión para supuestamente “exponerlo” en redes sociales.

“Yo me voy encima de ella y no fue a pegarle. Yo me voy encima de ella a quitarle el teléfonoYo admito que yo quería partir el teléfono para que ella no difundiera esos videos”, expresó.

Laguna también sostuvo que durante el forcejeo fue golpeado y mordido por la modelo, pero insistió en que nunca la atacó físicamente. “Yo nunca nunca le toqué un dedo a ella”, dijo.

El estilista aseguró además que fue puesto en libertad por las autoridades francesas luego de presentar su testimonio y el de varios testigos presentes en el lugar.

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Miss UniverseFátima BoschFestival de Cine de Cannes
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