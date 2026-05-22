Estilista de Fátima Bosch niega haber agredido a miss venezolana en Cannes: “Yo nunca la golpeé”

Las declaraciones de Laguna surgen después de que la reina de belleza denunciara públicamente haber sido víctima de agresión por parte del estilista, mostrando imágenes en sus redes sociales donde aparece con el rostro ensangrentado.

En una entrevista que ofreció posteriormente al programa “¡Siéntese Quien Pueda!”, Del Val aseguró que el conflicto con el estilista venía desde años atrás y afirmó que, durante una discusión en su apartamento, Laguna se abalanzó sobre ella y la golpeó en la cabeza con un teléfono celular.

En respuesta a las acusaciones, el estilista compartió un video en su cuenta de Instagram donde ofreció su versión de los hechos y aseguró que todo sucedió en medio de un forcejeo para quitarle un teléfono celular con el que, según él, estaba siendo grabado.

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“Yo nunca la golpeé, yo nunca le hice eso”, afirmó el estilista, quien explicó que la lesión que sufrió Del Val habría ocurrido accidentalmente cuando ambos forcejeaban y una lámpara metálica cayó sobre el rostro de la modelo.

Según su relato, el conflicto comenzó dentro del Airbnb donde se hospedaba una de sus clientas, lugar en el que también se encontraba Andrea Del Val, quien salió de una habitación grabándolo con su teléfono celular y amenazó con difundir los videos de la discusión para supuestamente “exponerlo” en redes sociales.

“Yo me voy encima de ella y no fue a pegarle. Yo me voy encima de ella a quitarle el teléfono… Yo admito que yo quería partir el teléfono para que ella no difundiera esos videos”, expresó.

Laguna también sostuvo que durante el forcejeo fue golpeado y mordido por la modelo, pero insistió en que nunca la atacó físicamente. “Yo nunca nunca le toqué un dedo a ella”, dijo.