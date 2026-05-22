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Yailin “La Más Viral” revela la identidad de su nuevo amor: “Ese hombre me tiene mala”

La rapera dominicana habló sobre el joven durante su estancia en “Planeta Alofoke”

22 de mayo de 2026 - 9:38 PM

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Yailin "La Mas Viral" participó en el "reality show" "Planeta Alofoke". (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Luego de revelar en el “reality show” “Planeta Alofoke” que se había enamorado nuevamente y haber mencionado las características de su nuevo novio, Yailin “La Más Viral" se dejó ver este miércoles en una discoteca de Santo Domingo junto al joven que conquistó su corazón.

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Hace unos días, la cantante identificó a su pareja como Yoanki, un peluquero de 25 años que tiene ojos que “hipnotizan”, a quien su hija Cattleya le dice “tío” y a quien ella le hizo cambiar el número de celular.

Al día siguiente de sus declaraciones, la exponente urbana dijo que estaba arrepentida de su confesión, pero luego ambos fueron captados juntos en un centro nocturno de la capital.

“Ese hombre me tiene mala. Yo le dije: ‘Ese número me lo cambia, un número nuevo, vida nueva’. Lo cambió. ¿Tú sabes lo que me dijo? Lo que tú digas”, contó a sus compañeros del “reality” en evidente estado de embriaguez.

Esta sería la primera relación pública de la exponente urbana desde su separación en agosto de 2024 del rapero estadounidense Daniel Hernández, conocido artísticamente como Tekashi 69.

La intérprete de “Bing bong” y “Narcisista” ha sido vinculada con hombres reconocidos en las redes sociales y el entretenimiento como el mezclador Dj Adoni, el influencer Sr. Jiménez y el rapero español JC Reyes, sin embargo, estos romances nunca fueron confirmados.

Yailin estuvo casada con el artista puertorriqueño Anuel AA, con quien procreó a su hija Cattleya.

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"La más viral" conmovió a las redes con video de su hija y envió un mensaje especial a Tekashi.

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noviazgoAlofoke
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Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
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