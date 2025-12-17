Clark Ivor se despide de Miss Universe Puerto Rico

Con más de 25 años de trayectoria en la industria de la belleza, Clark Ivor se ha consolidado como el arquitecto visual de las reinas en Puerto Rico. Comos upervisor de imagen de la organización Miss Universe Puerto Rico, su labor trasciende el maquillaje, convirtiéndose en una pieza clave para proyectar la esencia y carisma de cada delegada.

Hoy, martes, el reconocido estilista culminó su ciclo en la franquicia local. Quien cuenta con una destacada trayectoria en el cine, teatro y televisión se despidió agradecido por la oportunidad y las experiencias vividas.

“Desde el agradecimiento por ocho años de servicio y compromiso con la organización de Miss Universe Puerto Rico, se culmina un ciclo para el supervisor de imagen, Clark Ivor. El nuevo año le depara nuevos proyectos y aventuras. Gracias Clark Ivor por tu cariño y dedicación a la plataforma de Miss Universe Puerto Rico. Eres un gran profesional y sabemos que llevarás tu ‘escandalet’ a todos los proyectos que emprendas. ¡Éxito y mucho cariño siempre!”, expresó la directora de la franquicia local, Yizette Cifredo.

Ivor, por su parte, expresó: “Hoy cierro un capítulo importante junto a MUPR y Wapa Televisión. Agradecido por cada experiencia, aprendizaje y momento compartido en este camino lleno de belleza, disciplina y pasión. Me despido con el corazón lleno y con entusiasmo por los nuevos comienzos que vienen en camino. Gracias por el apoyo y la confianza. Seguiremos adelante”.

El estilista es un rostro conocido en y fuera de Puerto Rico, y cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria local e internacional. Ha sido maquillista de importantes celebridades y diseñadores de moda.

Según la Miss Universe Puerto Rico, Ivor ha trabajado con más de 60 reinas de belleza.