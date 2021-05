Aunque no ha surgido una oferta formal por parte de Wapa TV, el reconocido estilista puertorriqueño Clark Ivor dijo este sábado que estaría dispuesto a asumir las riendas del certamen Miss Universe Puerto Rico.

En la noche de ayer, viernes, la televisora confirmó que la exreina de belleza, actriz y cantante, Denise Quiñones, no continuará a cargo de la franquicia local del certamen de Miss Universe, pero no informó quién asumirá dicho cargo.

Clark Ivor, quien lleva trabajando con la organización desde hace tres años, indicó a este medio que “sería un sueño hecho realidad” ser el nuevo tenedor de la franquicia, pero aclaró que hasta el momento no ha habido una oferta oficial por parte de Wapa TV, quien tiene los derechos del concurso a nivel local.

“Agradezco a todos los missiólogos y las personas que han escrito en redes apoyándome, es algo que me alegra mucho. Para mí sería un sueño hecho realidad (convertirme en el director de la franquicia). Estoy capacitado para tomar esa responsabilidad y sería un reto más en mi vida que asumiría con mucho orgullo. Es algo que me apasiona y que he trabajado desde 1994 cuando empecé con Roselyn Sánchez (quien fue Miss Petite International). Pero se lo dejo al universo”, expresó el afamado estilista en conversación telefónica con este medio.

Independientemente de la decisión de la televisora, Clark Ivor dijo que seguirá trabajando con Miss Universe Puerto Rico como director de imagen y gerente de operaciones, teniendo a su cargo, entre otras cosas, la estructura del nuevo concurso.

El estilista confirmó que todo el equipo de trabajo que estaba con Denise Quiñones -excepto la stylist Claudia Madrid, quien anoche también anunció su salida a través de las redes sociales- continuará laborando con Miss Universe Puerto Rico en esta nueva etapa.

De ser seleccionado como nuevo director de la franquicia, sería la primera vez que Miss Universe Puerto Rico estaría encabezado por un hombre, pues las pasadas directoras han sido Anna Santisteban, Magali Febles, Desirée Lowry y Denise Quiñones.

Esta última llevó a cabo una labor importante durante los tres años que estuvo al frente del concurso, logrando gran desempeño de las candidatas puertorriqueñas en el certamen de Miss Universe. Hay que recordar que Kiara Liz Ortega entró al cuadro de las cinco finalistas en el certamen de 2018; Madison Anderson Berríos se posicionó como la primera finalista en el 2019 y, recientemente, Estefanía Soto fue seleccionada entre las diez semifinalistas de la reciente edición del certamen.

A cargo de su imagen estuvo Clark Ivor, quien ha trabajado con figuras nacionales e internacionales. El estilista vivió por 15 años en Estados Unidos, diez de esos en Los Ángeles y cinco en la ciudad de Miami. Su regreso a Puerto Rico coincidió con el cambio de mando en Miss Universe Puerto Rico y fue Denise Quiñones la que lo llevó a trabajar con ella en esta aventura, consiguiendo resultando favorables para el país dentro de esta competencia.

“Una de las cosas que declaré cuando regresé a Puerto Rico fue que estaría trabajando con una reina y a los días me llamó Denise Quiñones para que me fuera a trabajar con ella. Fue una tremenda directora y estoy seguro que como asesora continuará haciendo una gran labor y me apoyaría si llegase a ser el nuevo director”, sostuvo.

Clark Ivor agregó que disfruta mucho su trabajo preparando a las reinas de belleza y que quiere a cada una de las candidatas que han pasado por sus manos como si fueran sus hijas. “Acabo de encontrarme en Miami con Kiara Liz y con Madison y amo a cada una. Ese amor nunca se va porque es genuino. He dicho que cuando tenga a mis cinco reinas me las voy a llevar a todas a viajar”, confesó entre risas.

Al preguntarle si como gerente de operaciones cambiaría algo del formato actual del concurso local, dijo que estaría evaluándolo, pero que mayormente todo seguirá igual porque “es una fórmula ganadora y el equipo es maravilloso”.

Luego de tres años como directora de Miss Universe Puerto Rico, Denise Quiñones anunció recientemente a la gerencia de Wapa Tv que renunciaba al cargo para darle paso a otras experiencias profesionales.

“La responsabilidad de dirigir la franquicia ha sido un reto increíble para mí, al mismo tiempo que una gran oportunidad de aprendizaje y experiencia de vida. Me siento sumamente satisfecha y orgullosa tanto de mi trabajo como de la demostración de profesionalismo, entrega y compromiso de mi equipo”, expresó Quiñones mediante declaraciones escritas. “Por siempre me sentiré orgullosa de esta misión cumplida exitosamente”, concluyó.

La organización, en tanto, informó esta semana que el 5 de junio, a las 10:00 a.m., llevará a cabo una audición en las instalaciones de Wapa TV en Guaynabo para seleccionar a las nuevas candidatas para el certamen Miss Universe Puerto Rico 2021 que se celebrará en octubre. Las interesadas en participar pueden encontrar todos los detalles en la página web de la organización.