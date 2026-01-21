Cambios en el proceso de audiciones de Miss Universe Puerto Rico 2026
Este año “no habrá audiciones abiertas al público”
21 de enero de 2026 - 6:04 PM
La búsqueda de la sucesora de Zashely Alicea ha comenzado. Con cambios en el proceso de audiciones, Miss Universe Puerto Rico 2026 se perfila como una de las ediciones más competitivas de la última década y aviva la esperanza de la sexta corona para la Isla del Encanto.
Esta tarde, la organización local, dirigida por la comunicadora Yizette Cifredo, dio a conocer las nuevas reglas de la parte inicial de la edición 2026. La información fue revelada por la reina actual.
“Este año las reglas cambiaron”, comenzó la beldad mediante un video publicado en las redes sociales de Miss Universe Puerto Rico. “Es obligatorio que te registres en nuestra página web muniversepr.com/registro para que tengas la oportunidad de ser parte de esta experiencia increíble”, agregó.
Según la reina, este 2026, después de completar el registro, cada una recibirá una notificación con los detalles para una entrevista virtual. Aquellas que logren pasar esta etapa serán convocadas a una audición cerrada.
“Importante: No habrá audiciones abiertas al público. El registro ‘online’ y la entrevista virtual son requisitos obligatorios para audicionar. ¿Lista para brillar? Da el primer paso hoy", puntualizó la organización nacional.
Alicea representó a Puerto Rico en el certamen internacional celebrado en noviembre de 2025, donde logró clasificar en el “Top 12″. De esta manera, la modelo logró mantener la racha de clasificaciones consecutivas para la isla.
