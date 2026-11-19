Telemundo Puerto Rico transmitirá una selección de películas puertorriqueñas a partir del próximo 26 de noviembre, como parte de una iniciativa para dar mayor exposición al cine local y acercar sus producciones a nuevas audiencias.

La programación especial comenzará el jueves, 26 de noviembre, con “Los Mecánicos” (2023), una comedia familiar protagonizada por Linda y un grupo de mecánicos que enfrenta el reto de salvar un taller familiar. Al día siguiente, el viernes 27, llegará a la pantalla “Los Mecánicos 2” (2024), en la que el equipo se enfrenta a nuevos desafíos, rivalidades y una competencia internacional de automovilismo.

La oferta continuará en diciembre con producciones de distintos géneros. El sábado 5 se transmitirá “Sana y Salva” (2026), una comedia de aventuras que sigue a Esther, una inmigrante dominicana embarazada que, durante un recorrido por Puerto Rico, encuentra en Arcadio a un inesperado aliado. Juntos emprenden una travesía que combina situaciones divertidas y momentos conmovedores.

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El sábado 12 será el turno de “Borealis” (2026), un suspenso psicológico de ciencia ficción en el que una misteriosa ráfaga solar provoca que la humanidad pierda la memoria. La protagonista, Thalía, despierta sin recordar quién es y comienza una búsqueda para encontrar a la hija que cree haber perdido.

La programación de diciembre cerrará el sábado 19 con “23 Horas” (2023), una aventura de ciencia ficción y comedia en la que Manolo descubre una realidad alterna de Puerto Rico. Junto a Lorena, recorrerá distintas versiones de la isla en busca de una manera de regresar a su mundo.

La selección también contempla otras producciones puertorriqueñas que llegarán a la pantalla durante 2027. Entre ellas figura “Extranjera” (2025), un drama sobre una joven que viaja a Taiwán luego de verse involucrada indirectamente en un escándalo de corrupción relacionado con su padre. En ese país comienza un proceso de autodescubrimiento que la lleva a confrontar su pasado y sus relaciones familiares.

También se presentará “Hasta que la Celda nos Separe” (2026), una comedia romántica sobre una pareja que, en su intento por financiar la boda de sus sueños, termina involucrada en un robo que desencadena persecuciones y situaciones inesperadas.

La lista incluye, además, “Las Vacas con Gafas” (2014), un drama protagonizado por un pintor y profesor de arte que comienza a reflexionar sobre su vida y la relación con su hija ante la posibilidad de perder la vista.