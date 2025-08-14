Andrea Meza deja “Hoy día” por otro programa televisivo

“Andrea personifica todo lo que representa ‘La mesa caliente’: fortaleza, inteligencia y autenticidad,” dijo Ricdamis Garcia, SVP de Entretenimiento y Especiales de Telemundo. “Desde sus primeros momentos en la televisión, la hemos visto crecer y consolidarse como una reconocida personalidad al aire, quien se unirá a este grupo de mujeres excepcionales, brindando su voz y carisma para profundizar la conexión con nuestra audiencia”, agregó.

Meza, quien recientemente hizo su debut en horario estelar como capitana del equipo Rubí en “Miss Universe Latina: el reality”, se unió a Telemundo como corresponsal de entretenimiento tras concluir su reinado como la Miss Universe 69 en el 2021. De inmediato se ganó el reconocimiento del público por su trabajo en “Hoy día” y “En casa con Telemundo”.

“Es realmente un honor unirme a ‘La mesa caliente’”, expresó Meza. “Este programa siempre se ha destacado por ser un espacio donde las mujeres expresan lo que piensan, desafían ideas y se empoderan mutuamente. Me emociona aportar mi propia energía y perspectiva a la mesa—y compartirla con Myrka, Giselle y Verónica, mujeres increíbles a quienes admiro y con quienes ya comparto muchos momentos gratos, dentro y fuera del set”, continuó.

“La mesa caliente” es un programa reconocido por su enfoque en temas de actualidad, cultura, entretenimiento e historias personales. Con la incorporación de Meza, según la cedena, “el programa reafirma su compromiso con una representación dinámica y auténtica que refleje los valores y experiencias de los televidentes hispanos de hoy”.