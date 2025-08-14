Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
14 de agosto de 2025
86°nubes dispersas
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Andrea Meza deja “Hoy día” por otro programa televisivo

La presentadora fue la capitana del equipo Rubí en “Miss Universe Latina: el reality” de Telemundo

14 de agosto de 2025 - 4:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Andrea Meza se ha destacado como conductora de varios programas de Telemundo. (Telemundo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La cadena de televisión hispana, Telemundo, anunció esta semana que la exreina de belleza mexicana Andrea Meza se unirá oficialmente al programa “La mesa caliente” como su nueva copresentadora. Desde el pasado lunes, 11 de agosto, la exconductora del matutino “Hoy día” aporta su carisma, pasión y perspectiva fresca al espacio que también cuenta con la participación de Giselle Blondet, Myrka Dellanos y Verónica Bastos.

RELACIONADAS

“Andrea personifica todo lo que representa ‘La mesa caliente’: fortaleza, inteligencia y autenticidad,” dijo Ricdamis Garcia, SVP de Entretenimiento y Especiales de Telemundo. “Desde sus primeros momentos en la televisión, la hemos visto crecer y consolidarse como una reconocida personalidad al aire, quien se unirá a este grupo de mujeres excepcionales, brindando su voz y carisma para profundizar la conexión con nuestra audiencia”, agregó.

Meza, quien recientemente hizo su debut en horario estelar como capitana del equipo Rubí en “Miss Universe Latina: el reality”, se unió a Telemundo como corresponsal de entretenimiento tras concluir su reinado como la Miss Universe 69 en el 2021. De inmediato se ganó el reconocimiento del público por su trabajo en “Hoy día” y “En casa con Telemundo”.

“Es realmente un honor unirme a ‘La mesa caliente’”, expresó Meza. “Este programa siempre se ha destacado por ser un espacio donde las mujeres expresan lo que piensan, desafían ideas y se empoderan mutuamente. Me emociona aportar mi propia energía y perspectiva a la mesa—y compartirla con Myrka, Giselle y Verónica, mujeres increíbles a quienes admiro y con quienes ya comparto muchos momentos gratos, dentro y fuera del set”, continuó.

“La mesa caliente” es un programa reconocido por su enfoque en temas de actualidad, cultura, entretenimiento e historias personales. Con la incorporación de Meza, según la cedena, “el programa reafirma su compromiso con una representación dinámica y auténtica que refleje los valores y experiencias de los televidentes hispanos de hoy”.

Miss Universe 2020, Andrea Meza, llegó este martes por primera vez a Puerto Rico.La visita se dio como parte de un viaje que la reina realiza a bordo del crucero Carnival Mardi Grass.Kimberly y Michelle tienen en común su origen bicultural. Kimberly es de padre dominicano y madre puertorriqueña, mientras que en el caso de Michelle es al revés.
1 / 9 | Andrea Meza en Puerto Rico: así fue la visita de la actual Miss Universe. Miss Universe 2020, Andrea Meza, llegó este martes por primera vez a Puerto Rico. - Héctor Joaquín Colón

Tags
Andrea MezaTelemundotelevisión
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 14 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: