13 de agosto de 2025
89°bruma
Génesis Dávila felicita a Andrea Meza por su cumpleaños: “La mejor capitana”

La boricua y la mexicana crearon “una conexión especial” en “Miss Universe Latina: el reality” de Telemundo

13 de agosto de 2025 - 2:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Andrea Meza y Génesis Dávila en "Miss Universe Latina: el reality" de Telemundo. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El pasado mes de junio, cuando Telemundo dio a conocer la integración de la Miss Universe 2020, Andrea Meza, como capitana del equipo Rubí en "Miss Universe Latina: el reality", el descontento de la boricua Génesis Dávila fue evidente. Sin embargo, según pasaron las semanas, entre ambas reinas de belleza se creó una afinidad especial.

Hoy, 13 de agosto de 2025, la presentadora de “La mesa caliente” cumple 31 años. Entre los muchos mensajes de felicitaciones que ha recibido, se destaca el de Dávila.

“¡Feliz cumpleaños a la mejor capitana! Tu fuerza, tenacidad y empatía son admirables. Gracias porque en tan poco tiempo creamos una conexión especial. Bendiciones en este hermoso día, que Dios te siga abriendo puertas", fueron las palabras de la puertorriqueña.

La publicación incluye varias fotografías de algunos momentos compartidos durante el “reality show” cuya ganadora fue la dominicana Yamilex Hernández.

La defensa de Andrea a Génesis

Uno de los momentos que solidificó la amistad entre Meza y Dávila fue la noche cuando la boricua enfrentó una confusa situación en la que tuvo que salir del “set” de grabación y no le permitieron aclarar lo sucedido.

“Yo hablé con Génesis el viernes y me dijo que ya la producción sabía que ella tenía que salir por un tema médico, que se apartó y bueno, que estaba esperando a la chaperona. Me dice, ‘yo no puedo ir al baño sin mi chaperona’ y la estaba esperando. Obviamente, solo sacaron el clip en el que ellas se están yendo, cuando llega la chaperona y la acompaña al baño. La verdad no me pareció justo. También entiendo que por el tema del ‘reality’, ellos quieren hacer ‘show’. Pero, no me parece a mí el querer pintar a una persona nada más de una manera, como que la quieren hacer quedar mal o hacerla ver como la mala, pero no estás mostrado todas sus facetas ni todo lo que ella hace. No hablo nada más por Génesis, sino que ya por el ‘show’ tienen estereotipadas a cada una de las chicas, y como que casi no las muestran fuera de eso que ellos han decidido y que quieren mostrar. Pero, de nuevo, es un ‘reality show’. Ustedes saben, que hay que hacer ‘show’, hay que hacer drama", aclaró Meza.

Miss Universe 2020, Andrea Meza, llegó este martes por primera vez a Puerto Rico.La visita se dio como parte de un viaje que la reina realiza a bordo del crucero Carnival Mardi Grass.Kimberly y Michelle tienen en común su origen bicultural. Kimberly es de padre dominicano y madre puertorriqueña, mientras que en el caso de Michelle es al revés.
1 / 9 | Andrea Meza en Puerto Rico: así fue la visita de la actual Miss Universe. Miss Universe 2020, Andrea Meza, llegó este martes por primera vez a Puerto Rico. - Héctor Joaquín Colón
