Génesis Dávila felicita a Andrea Meza por su cumpleaños: “La mejor capitana”

La defensa de Andrea a Génesis

“Yo hablé con Génesis el viernes y me dijo que ya la producción sabía que ella tenía que salir por un tema médico, que se apartó y bueno, que estaba esperando a la chaperona. Me dice, ‘yo no puedo ir al baño sin mi chaperona’ y la estaba esperando. Obviamente, solo sacaron el clip en el que ellas se están yendo, cuando llega la chaperona y la acompaña al baño. La verdad no me pareció justo. También entiendo que por el tema del ‘reality’, ellos quieren hacer ‘show’. Pero, no me parece a mí el querer pintar a una persona nada más de una manera, como que la quieren hacer quedar mal o hacerla ver como la mala, pero no estás mostrado todas sus facetas ni todo lo que ella hace. No hablo nada más por Génesis, sino que ya por el ‘show’ tienen estereotipadas a cada una de las chicas, y como que casi no las muestran fuera de eso que ellos han decidido y que quieren mostrar. Pero, de nuevo, es un ‘reality show’. Ustedes saben, que hay que hacer ‘show’, hay que hacer drama", aclaró Meza.