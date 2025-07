“Yo hablé con Génesis el viernes y me dijo que ya la producción sabía que ella tenía que salir por un tema médico, que se apartó y bueno, que estaba esperando a la chaperona. Me dice, ‘yo no puedo ir al baño sin mi chaperona’ y la estaba esperando. Obviamente solo sacaron el clip en el que ellas se están yendo, cuando llega la chaperona y la acompaña al baño. La verdad no me pareció justo. También entiendo que por el tema del reality, ellos quieron hacer show. Pero, no me parece a mí el querer pintar a una persona nada más de una manera, como que la quieren hacer quedar mal o hacerla ver como la mala, pero no estás mostrado todas sus facetas ni todo lo que ella hace. No hablo nada más por Genesis, sino que ya por el show tienen estereotipadas a cada una de las chicas, y como que casi no las muetran fuera de eso que ellos ya han decidido que quieren mostrar. Pero, de nuevo, es un reality show. Ustedes saben, que hay que hacer show, hay que hacer drama", aclaró Meza.