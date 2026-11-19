El actor Larry Poindexter, quien interpretó al bombero Dave en la serie “Friends”, específicamente en el episodio “El de los corazones de caramelo” (The One with the Candy Hearts, temporada 1, episodio 14), falleció la mañana de este miércoles a los 66 años.

Según Deadline, Poindexter había sido atropellado por un vehículo mientras cruzaba la calle para comprar comida en su barrio de Studio City el viernes por la noche.

Tenía programada una cirugía de costillas el mismo día de su fallecimiento.

Nacido el 16 de diciembre de 1959 en Dallas, Texas, Poindexter debutó en los escenarios con “Dallas Summer Musicals”, donde sus padres se conocieron. Fue vocalista principal de la banda de country alternativo The High Lonesome en la década de 1990.

Poindexter logró reconocimiento por su papel del capitán Tom Fuller del Departamento de Policía de Los Ángeles en la película “SWAT” de 2003.

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En televisión, Poindexter apareció en 30 episodios de la telenovela “Days Of Our Lives”, interpretando a dos personajes diferentes: primero en 1984 como Ben Welch, y como el Padre Louis de 2014 a 2018. También participó en 23 episodios de “Santa Barbara”, en 12 episodios de “General Hospital” y en siete episodios de “JAG”.

Otros de sus créditos incluyen “Quantum Leap”, “NYPD Blue”, “How I Met Your Mother”, “Friends”, “NCIS”, “Will & Grace”, “The Mentalist”, “Scandal”, “Castle”, “CSI”, “CSI: Miami”, “CSI: NY”, “Party of Five”, “Nip/Tuck”, “Melrose Place”, “Bones”, “Station 19″, “The Rookie” y “9-1-1″.