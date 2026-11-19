Mientras hoy se prepara para el estreno de su película “Fight Back” en los cines alrededor de la isla, la actriz Ana Isabelle se enfrenta a una ola de críticas al haberse pronunciado de manera negativa en contra del crítico de cine Emanuel Pagán, de Movie Squad.

“Tengo que señalar a este chico porque me da mucha gracia, lo que escribiste Emanuel de Movie Squad. Específicamente te voy a decir lo que me da gracia. Veo en los créditos que Ana Isabelle se puso muchos sombreos a la vez y por tanto el cine es un esfuerzo colectivo. Me pareció algo bastante tonto que poner en tu reseña, con todo el respeto que tú te mereces. No sé cuál es tu preparación académica, veo que solamente tienes dos mil seguidores. Así que realmente una crítica negativa dentro de muchísimas positivas no me afecta para nada”, fue parte de las expresiones que emitió en las historias de Instagram de la cuenta de “Fight Back”.

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Este jueves al figurar como una de las invitadas del programa “Alexandra a las 12″, la presentadora Alexandra Fuentes abordó el tema agridulce que enfrenta.

“Quisiera que la gente entendiera Los proyectos en Puerto Rico no son muchos, así que seamos un grupo que estamos autogestionando, yo creo que debe de ser de orgullo para todos. Así que el que yo tenga muchos sombreros, no significa que no tenía un equipo”, respondió en un inicio.

Sin embargo, destacó las razones por las cuales justifica el modo en que reaccionó.

“Me agarraron en un momento de estrés, eran las 10:30 de la noche, me envían la crítica, yo usualmente no leo críticas, en ese momento estoy terminando de coordinar la rueda de prensa, me toca coordinar la premiere, tengo un equipo pequeño, estoy comenzando, tengo mucho estrés, mucho agobio y de momento veo esta crítica que me dio mucho coraje, me hirió porque esto es un trabajo que se ha hecho por dos años”, dijo acerca del filme en que una madre regresa a las artes marciales para inspirar a su hija y a una familia, que descubre nuevas razones para seguir adelante.

1 / 14 | El mundo de las artes marciales a través de la visión de Ana Isabelle . Ana Isabelle se propuso este 2025 descubrir la producción cinematográfica al debutar como productora de su primer largometraje “Fight Back”, que además protagoniza y filma en la isla. - Xavier Araújo 1 / 14 El mundo de las artes marciales a través de la visión de Ana Isabelle Ana Isabelle se propuso este 2025 descubrir la producción cinematográfica al debutar como productora de su primer largometraje “Fight Back”, que además protagoniza y filma en la isla. Xavier Araújo Compartir

“Y no fue la crítica a mí lo que me dolió porque toda la vida he estado expuesta a la crítica a mi trabajo. A mí lo que me dolió es que se mencionara es que este proyecto, por yo tener muchos sombreros no es un esfuerzo colectivo. Aquí hay más de 300 personas. Así que yo me disculpo y aquí dejo esto. Si esto ofendió a alguien de alguna manera, creo que se ha tergiversado lo que he querido decir o lo que se ha querida sacar punta de otros lugares, y me disculpo de alguna si de alguna forma esto ha causado un sinsabor”, concluyó.

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Tan reciente como en el mes de septiembre, la cantante y actriz se vio involucrada en otra controversia, siendo parte del panel de jueces de Objetivo Fama 2026, en la que protagonizó una fuerte discusión en vivo con su compañera de jurado Cristina Eustace en la segunda gala de la producción, en el Distrito T-Mobile.