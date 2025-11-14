La confesión de Gaby Espino que hizo llorar a Andrea Meza

“Lo confieso, me perdí muchas cosas, me perdí los almuerzos, me perdí las tareas, las risas, las conversaciones sin prisa… Llegaba tarde y a veces demasiado tarde”, compartió recientemente la actriz venezolana Gaby Espino a través de las redes sociales.

Con estas declaraciones, la también presentadora celebró que logró encontrar el equilibrio entre sus sueños y su vida personal tras alejarse hace un año del medio artístico.

El mensaje de Espino se convirtió ayer, jueves, en tema de conversación en el programa “La mesa caliente” de Telemundo.

“La entendemos como mamás todas las que estamos en esta mesa. Yo, incluso, he dejado de hacer programas de televisión. Los fines de semana yo hacía ‘Pica y se extiende’ aquí en Telemundo y estaba feliz de hacerlo, pero mi hija me necesitaba en esa etapa de mi vida y esa sensación mía de culpabilidad yo sabía que el resto de mi vida no me la iba a perdonar si no estaba con ella antes de que se me fuera a la universidad; entonces yo entiendo muy bien lo que Gaby está diciendo”, dijo Verónica Bastos.

PUBLICIDAD

Andrea Meza, sin embargo, no pudo evitar el llanto. El tema coincidió con una situación personal que vivió recientemente.

“A mí me toca este tema una fibra supersensible porque justamente estos días estuve fuera por un tema personal y para mí encontrar ese balance es superimportante porque yo me llegué a perder momentos muy importantes de mi familia por el trabajo, y no porque no me dejara mi trabajo ir, sino por el compromiso que uno tiene como no puedo faltar y ahora dije: ‘No, para mí es más importante la familia y encontrar ese balance’”, expresó.

Bastos, en un acto de solidaridad, se levantó de su silla para abrazar a su compañera.