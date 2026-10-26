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Alexis es eliminado de Objetivo Fama y el resto avanza hacia la semifinal

Yul fue favorecido por el voto del público y logró quedarse en la competencia

26 de octubre de 2026 - 10:57 AM

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Yul fue favorecido por el voto del público, mientras Alexis fue eliminado. (WILL OMAR)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El participante Alexis quedó eliminado de la octava temporada de Objetivo Fama, mientras Yul consiguió continuar en la competencia.

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La noche estuvo llena de grandes interpretaciones individuales, comentarios del jurado y momentos decisivos para los participantes que siguen en busca de un lugar en la final de este reality show musical, que transmite por Telemundo.

En una etapa en la que cada actuación cobra mayor importancia, los concursantes asumieron el reto de defender sus canciones ante Cristina Eustace, Ana Isabelle, Playmaker y Norberto. Las evaluaciones destacaron tanto los avances artísticos como los aspectos que aún requieren atención, desde la afinación y el manejo del tempo hasta la conexión emocional con el repertorio.

Mike interpretó “Secreto de amor”, de Joan Sebastian, y recibió elogios por una actuación que Ana Isabelle describió como su mejor noche en Objetivo Fama. Por su parte, Alexis presentó “Nada es para siempre”, de Luis Fonsi, una interpretación sobre la que los jueces señalaron oportunidades de mejora en el ritmo, la fluidez y el tempo.

Stephanie llevó al escenario “Evidencias”, de Ana Gabriel, y despertó una reacción entusiasta del panel, que aplaudió de pie. Cristina resaltó su capacidad para conectar con las canciones, Ana Isabelle celebró su desempeño con un “¡Glorioso!" y Playmaker destacó su dominio escénico.

En cambio, Tony, con “Amor del bueno”, de Reyli Barba, recibió opiniones divididas. Y es que, mientras Ana Isabelle elogió su actuación, los demás jueces identificaron dificultades de afinación.

La velada continuó con David, quien cantó “Qué locura enamorarme de ti”, de Eddie Santiago, y fue reconocido por su energía sobre el escenario. Valeria interpretó “Amores extraños”, de Laura Pausini, y obtuvo una de las críticas más favorables de la noche. Cristina la llamó “La Patrona”, mientras Ana Isabelle expresó su deseo de verla llegar a la final.

Yul defendió “Amo”, de Axel, con una presentación que mereció comentarios positivos por su evolución en el programa. Ana Isabelle lo identificó como el artista que más ha crecido durante la temporada, y el resto del jurado resaltó la fuerza de su interpretación. Paola también brilló con “Querida socia’, de Natalia Jiménez, y recibió felicitaciones por su actitud y entrega.

En la recta final de las presentaciones, Jay L interpretó “Déjame llorar”, de Ricardo Montaner, y fue elogiado por imprimirle su sello personal al tema. Valeva cantó “Bandido”, de Ana Bárbara, con una propuesta que los jueces consideraron adecuada para su estilo. Khris cerró la ronda de concursantes con “Te extraño, te olvido, te amo”, de Ricky Martin, y recibió reconocimientos por dejarlo todo en el escenario.

La gala contó además con la participación especial del grupo de merengue Kariba, quien interpretó “Ajena” para aportar pasión, energía y mucho sabor al escenario de DISTRITO T- Mobile.

Luego llegó el anuncio de la eliminación de Alexis y la permanencia de Yul. Con este resultado, Objetivo Fama avanza hacia la semifinal de la competencia donde el público puede votar por sus participantes favoritos en objetivofama.net y determinar quién prevalece rumbo a la gran final.

Los participantes fueron descubiertos inicialmente mediante una pieza audiovisual que presentó sus voces y su talento antes de su entrada oficial al escenario. Posteriormente, cada uno fue presentado individualmente ante los medios, auspiciadores e invitados, culminando con la primera imagen oficial de la nueva generación de Objetivo Fama 2026.Patricia Rosario es una artista puertorriqueña con una sólida formación musical y años de experiencia sobre los escenarios. Su preparación en la Escuela Libre de Música y Bellas Artes marcó el inicio de una trayectoria que continuó evolucionando tanto como intérprete como coach vocal. Versátil, espontánea y apasionada por el entretenimiento, llegó a Objetivo Fama convencida de que había llegado el momento de ocupar el lugar para el que se había preparado durante toda su vida.Tony Romero llegó a Objetivo Fama con entusiasmo, disciplina y el deseo de convertir su pasión por la música en una carrera profesional. Su trayectoria comenzó como jugador de béisbol, pero su energía positiva y disposición para aprender lo llevaron a descubrir un nuevo camino artístico. Asumió esta experiencia convencido de que podía marcar el comienzo de la carrera musical con la que siempre había soñado.
1 / 19 | "Objetivo Fama" 2026: estos son los cantantes que buscan cumplir su sueño . Los participantes fueron descubiertos inicialmente mediante una pieza audiovisual que presentó sus voces y su talento antes de su entrada oficial al escenario. Posteriormente, cada uno fue presentado individualmente ante los medios, auspiciadores e invitados, culminando con la primera imagen oficial de la nueva generación de Objetivo Fama 2026. - Suministrada
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