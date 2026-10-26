Alexis es eliminado de Objetivo Fama y el resto avanza hacia la semifinal

El participante Alexis quedó eliminado de la octava temporada de Objetivo Fama, mientras Yul consiguió continuar en la competencia.

La noche estuvo llena de grandes interpretaciones individuales, comentarios del jurado y momentos decisivos para los participantes que siguen en busca de un lugar en la final de este reality show musical, que transmite por Telemundo.

En una etapa en la que cada actuación cobra mayor importancia, los concursantes asumieron el reto de defender sus canciones ante Cristina Eustace, Ana Isabelle, Playmaker y Norberto. Las evaluaciones destacaron tanto los avances artísticos como los aspectos que aún requieren atención, desde la afinación y el manejo del tempo hasta la conexión emocional con el repertorio.

Mike interpretó “Secreto de amor”, de Joan Sebastian, y recibió elogios por una actuación que Ana Isabelle describió como su mejor noche en Objetivo Fama. Por su parte, Alexis presentó “Nada es para siempre”, de Luis Fonsi, una interpretación sobre la que los jueces señalaron oportunidades de mejora en el ritmo, la fluidez y el tempo.

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Stephanie llevó al escenario “Evidencias”, de Ana Gabriel, y despertó una reacción entusiasta del panel, que aplaudió de pie. Cristina resaltó su capacidad para conectar con las canciones, Ana Isabelle celebró su desempeño con un “¡Glorioso!" y Playmaker destacó su dominio escénico.

En cambio, Tony, con “Amor del bueno”, de Reyli Barba, recibió opiniones divididas. Y es que, mientras Ana Isabelle elogió su actuación, los demás jueces identificaron dificultades de afinación.

La velada continuó con David, quien cantó “Qué locura enamorarme de ti”, de Eddie Santiago, y fue reconocido por su energía sobre el escenario. Valeria interpretó “Amores extraños”, de Laura Pausini, y obtuvo una de las críticas más favorables de la noche. Cristina la llamó “La Patrona”, mientras Ana Isabelle expresó su deseo de verla llegar a la final.

Yul defendió “Amo”, de Axel, con una presentación que mereció comentarios positivos por su evolución en el programa. Ana Isabelle lo identificó como el artista que más ha crecido durante la temporada, y el resto del jurado resaltó la fuerza de su interpretación. Paola también brilló con “Querida socia’, de Natalia Jiménez, y recibió felicitaciones por su actitud y entrega.

En la recta final de las presentaciones, Jay L interpretó “Déjame llorar”, de Ricardo Montaner, y fue elogiado por imprimirle su sello personal al tema. Valeva cantó “Bandido”, de Ana Bárbara, con una propuesta que los jueces consideraron adecuada para su estilo. Khris cerró la ronda de concursantes con “Te extraño, te olvido, te amo”, de Ricky Martin, y recibió reconocimientos por dejarlo todo en el escenario.

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La gala contó además con la participación especial del grupo de merengue Kariba, quien interpretó “Ajena” para aportar pasión, energía y mucho sabor al escenario de DISTRITO T- Mobile.

Luego llegó el anuncio de la eliminación de Alexis y la permanencia de Yul. Con este resultado, Objetivo Fama avanza hacia la semifinal de la competencia donde el público puede votar por sus participantes favoritos en objetivofama.net y determinar quién prevalece rumbo a la gran final.