Sorpresa en Objetivo Fama: Valeva pasa de ser la más nominada a obtener la inmunidad en el reality

La gran sorpresa de la sexta gala de “Objetivo Fama 2026″ de Telemundo en el Distrito T Mobile fue para la participante Valeva, quien de ser la concursante más nominada en esta temporada recibió en la noche del domingo la inmunidad para asegurar su permanencia en la competencia de canto.

La joven colombiana que casi todas las semanas ha estado a punto de abandonar el reality show, aseguró en la noche del domingo, su permanencia con el 55 % de los votos de la audiencia sobre Sheniel que recibió un 45 % de las votaciones.

La semana pasada Valeva se impuso sobre la concursante Patricia.

Valeva fue la primera participante eliminada de la octava temporada, pero ante la inesperada salida de Issabella que priorizó su salud, la producción le dio una segunda oportunidad a Valeva que regresó a la casa estudio.

Valeva, además, de contar con el favor del público, recibió una buena evaluación de los jueces que destacaron el desempeño de la joven tanto así que le otorgaron la última inmunidad de la temporada, garantizando así su continuidad por una semana más. El jurado de esta edición es Ana Isabelle, Cristina Eustace, Norberto Vélez y Héctor Torres “The Playmaker”.

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Los nominados

Por su parte, Tony logró salir de la zona de peligro gracias al respaldo de la audiencia, por lo que Mike y Victoria quedaron nominados para la próxima eliminación del domingo, 18 de octubre de 2026 en el Distrito T Mobile.

Los participantes en la zona de peligro. (Suministrada)

A esta altura de la competencia, las presentaciones continúan siendo el centro de atención, con el desempeño vocal y la interpretación como elementos clave para conquistar tanto al jurado como al público. No obstante, ayer se dio a conocer las razones para la descalificación de Fabyan de la competencia por incurrir por segunda ocasión en violaciones a las reglas de convivencia.

Fabyan tuvo una situación con JAY. L, según el audio que la producción reprodujo en la gala. El contenido del audio incluyó expresiones ofensivas dirigidas a su compañero, lo que añadió controversia a la velada y provocó una reacción de asombro entre los presentes.

La gala abrió con todos los participantes interpretando BZRP Music Sessions, Vol. 52, de Quevedo y Bizarrap.

La primera presentación de la noche estuvo a cargo de Mike y Tony, quienes cantaron “Probablemente”, de David Bisbal y Christian Nodal. Luego, Valeria y Paola interpretaron “Dice que soy”, de La India.

Las presentaciones individuales estuvieron a cargo de Yul, con “Almohada”, de José José, y Stephanie, quien cantó “Sombras nada más”, al estilo de Natalia Jiménez. Ambos tuvieron la oportunidad de mostrar sus capacidades vocales e interpretativas ante los jueces y la audiencia.

En los duetos, Sheniel y Victoria interpretaron Mírala, míralo, de Alejandra Guzmán; Alexis y Tony cantaron Nuestra canción, de Elvis Crespo y Jerry Rivera; Khris y David presentaron Tocando fondo, de Kalimba; y Valeva y Jay.L interpretaron Amárrame, de Mon Laferte y Juanes.

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Con la permanencia de Valeva, la salvación de Tony y la eliminación de Sheniel, la sexta gala dejó claro que el desempeño sobre el escenario y el respaldo del público continúan siendo determinantes en el rumbo de Objetivo Fama.