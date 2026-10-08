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Valeva recibe tremendo regaño de la profesora de canto de Objetivo Fama

La joven colombiana está nuevamente nominada para abandonar la competencia televisiva

8 de octubre de 2026 - 9:37 AM

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Valeva fue la primera eliminada de la edición de este año. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La profesora de canto de Objetivo Fama 2026, Eileen Larracuente, no va con paños tibios a la hora de corregir y llamarle la atención a los participantes de esta edición cuando el desempeño vocal no es el esperado.

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Larracuente lo hizo esta semana con la participante Valeva que una vez más está nominada para abandonar la competencia televisiva que transmite Telemundo. La joven colombiana fue la primera eliminada de la edición de este año, tras el inicio de las galas que se realizan todos los domingos desde el Distrito T-Mobile en San Juan. Sin embargo, ante la inesperada salida de Issabella, quien anunció la decisión de abandonar el programa para darle prioridad a su salud, Valeva contó con una segunda oportunidad al volver a entrar al “reality show”.

Desde ese momento, la joven colombiana ha estado en la zona de eliminación en varias ocasiones. La más reciente fue el pasado domingo cuando contó con el favor del público y fue salvada sobre Patricia, una de las voces más poderosas de esta edición que quedó eliminada.

Patricia quien había disfrutado de la inmunidad en galas anteriores resultó eliminada por los votos del público. Patricia tuvo su interpretación junto a Fabyan y Victoria. Un gran beso selló el amor entre Tony y Victoria. Tony le pidió ser su novia en el escenario.
1 / 15 | Quinta gala de Objetivo Fama deja fuera una de las voces más potentes . Patricia quien había disfrutado de la inmunidad en galas anteriores resultó eliminada por los votos del público. - WILL OMAR

Esta semana, Valeva comparte ensayos con JAY.L, ya que interpretarán juntos un tema en la próxima gala pautada para el domingo, 11 de octubre de 2026. Fue en medio de los ensayos que Larracuente le impartió el regaño a Valeva por no cuidar su instrumento vocal y no seguir las instrucciones de los profesores.

El incómodo momento para la colombiana se observó a través del 24/7 que se realiza en la casa estudio donde se documenta todo lo que hacen los participantes.

“Yo no puedo arreglar lo que tú no has hecho en todo el día. ¿Tú te crees que esto no es una pérdida de tiempo? Trabajar con un instrumento que a ti no te ha importado cuidar y ¿por qué me tiene que importar a mí? ... Tú has tomado muchas clases de canto que no has aprovechado porque traes un instrumento deficiente que tú no has cuidado. Tú lo sabes y te lo dije desde el principio. Es incomprensible. Hubo gente que te lo dijo y te molestaste. ¿Dónde tienes la cabeza, dónde está tu enfoque? ¿En qué dirección estás? Es difícil de comprender. Eres una persona brillante y esto no es que se te fue la guagua", le expresó Larracuente a la joven que permaneció atenta escuchando a su profesora de canto.

De igual forma, Larracuente le pidió a la aspirante cantante que las acciones sean las que hablen por ella y no las constantes quejas.

“¿Cuándo te vas hacer custodio de lo que te dieron (en relación al instrumento vocal)?¿Cuál es tu responsabilidad en todo esto?“, insistió Larracuente.

Tras el regaño de Larracuente, Valeva ha continuado con los ensayos junto a JAY. L de cara a lo que juntos presentarán en el escenario.

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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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