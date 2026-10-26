Fallece Eric Bauza, la voz de Bugs Bunny y el Pato Lucas

Eric Bauza, el actor de doblaje conocido por dar voz a personajes de la serie de Looney Tunes como Bugs Bunny (El conejo de la suerte) y el Pato Lucas (Daffy Duck) ha fallecido a los 46 años.

“Eric Bauza, actor de doblaje galardonado con un premio Emmy y voz actual de icónicos personajes de los Looney Tunes, como Bugs Bunny y el Pato Lucas, además de otros muchos personajes de dibujos animados muy queridos, ha fallecido de forma repentina”, escribieron sus familiares en Instagram.

Según informó Variety, que ha tenido acceso a los registros médicos del forense de Los Ángeles, Bauza falleció el domingo de una enfermedad cardiovascular hipertensiva.

A lo largo de su trayectoria, Bauza fue uno de los actores de doblaje más solicitados de la industria. Prestó su voz a personajes como los famosos Bugs Bunny y el Pato Lucas, pero también a Piolín (Tweety)o Elmer Gruñón (Elmer Fudd).En sus registros estaban el gallo Claudio (Foghorn Leghorn), Porky (Porky Pig) y el Correcaminos (Road Runner), entre otros, y su voz se puede escuchar en la recientemente estrenada película de Looney Tunes titulada “Coyote vs. Acme”.

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Asimismo, dio voz a personajes en ‘Space Jam’, ‘Looney Tunes Cartoons’ y otras producciones.Bauza fue nominado a cinco premios Daytime Emmy por su trabajo en ‘Looney Tunes Cartoons’, ‘Muppet Babies’ (‘Los pequeños Muppets’) y ‘The Adventures of Puss in Boots’ (‘Las aventuras del gato con botas’).Asimismo, ganó tres premios Emmy en la categoría infantil y familiar por ‘Teen Titans Go!’ (‘Los jóvenes Titanes’), ‘Bugs Bunny Builders’ (’Manos a la obra?)y ‘Looney Tunes Cartoons’, además de obtener una nominación por ‘Daffy in Wackyland’ (‘Lucas en Wackyland’).