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Con fecha de estreno el controversial documental sobre el certamen de Miss Universe 2025

La mexicana de 25 años de edad fue coronada Miss Universe el pasado 20 de noviembre en Tailandia

25 de octubre de 2026 - 4:35 PM

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Mexico's representative, Fatima Bosch, after being crowned Miss Universe 2025 in Thailand. (RUNGROJ YONGRIT)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Un nuevo documental que se estrenará en noviembre promete destapar presuntas irregularidades detrás de la coronación de la mexicana Fátima Bosch como Miss Universe 2025.

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El proyecto audiovisual, dirigido por Patt McGee y que se lanzará en la plataforma HBO Max el próximo 12 de noviembre a pocos días antes de la final de la edición 2026 en Puerto Rico, reabrirá el debate al exponer acusaciones de conducta indebida, abuso de poder, favoritismo y falta de transparencia que han rodeado al certamen.

El paparazzi Jordi Martin a través de sus redes sociales, aseguró contar con evidencias clave recopiladas durante su investigación periodística. Martin indicó que la producción presentará pruebas contundentes de un certamen supuestamente “amañado” obtenidas directamente en Bangkok, Tailandia, ciudad donde se llevó a cabo la gala en la que Bosch resultó victoriosa.

Las dudas sobre el triunfo de la representante mexicana cobran fuerza tras las severas denuncias realizadas por Omar Harfouch posterior a la gala del 20 de noviembre de 2025.

La mexicana Fátima Bosch, nacida en Tabasco, México, se convirtió anoche en la nueva Miss Universe 2025.Desde el principio, la joven de 25 años se perfiló como una de las contendientes más observadas, tanto por su trayectoria profesional como por su historia familiar.La tabasqueña se convirtió en la cuarta mexicana ganadora de Miss Universo luego de Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza, la más reciente, coronada en 2020.
1 / 15 | Miss Universe 2025: conoce a Fátima Bosch, la reina mexicana coronada en Tailandia. La mexicana Fátima Bosch, nacida en Tabasco, México, se convirtió anoche en la nueva Miss Universe 2025. - Suministrada / Miss Universe Organization

Entre sus señalamientos más graves, Harfouch expuso supuestos vínculos empresariales entre Raúl Rocha, presidente de la organización Miss Universo, y el padre de la modelo mexicana, un antecedente que alimentó las sospechas de un posible conflicto de interés.

Controversia en la competencia

El ambiente de tensión en torno a la participación de Fátima Bosch ya se había manifestado semanas antes de su coronación, tras un grave enfrentamiento público en Tailandia.

El 4 de noviembre de 2025, durante una actividad previa a la final, el director de Miss Universe Tailandia, Nawat Itsaragrisil, cuestionó duramente a la candidata por supuestos incumplimientos promocionales, llegando a insultarla y a pedir su retiro del recinto por presuntas razones de seguridad.

Ante el altercado, Bosch optó por abandonar la sala para defender su dignidad y exigir un trato respetuoso, en un hecho que marcó el inicio de la accidentada edición.

El documental busca arrojar luz sobre algunos hechos de la industria de la belleza mundial y determinar hasta qué punto las acusaciones de manipulación tienen un fundamento real.

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Miss UniverseDocumentalesFátima Bosch
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