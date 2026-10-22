Jennifer Barreto toma una decisión importante antes del Miss Universe

Para Miss Universe Puerto Rico, Jennifer Barreto las próximas dos semanas serán de acuartelamiento, descanso y cierre de círculo para concentrarse en los últimos detalles de su preparación para representar a su patria en el certamen internacional en la isla.

La representante puertorriqueña, anfitriona del evento internacional, aliviará su agenda para enfocarse en practicar y pulir lo que ha aprendido durante su preparación, previo a la concentración del Miss Universe que inicia el 8 de noviembre con la llegada de las 130 delegadas que participarán este año en busca de la corona universal.

Barreto reconoció a El Nuevo Día que toca descansar un poco, puesto que su voz se ha visto afectada en los últimos días por lo que tuvo que visitar recientemente un hospital. La ronquera y pérdida de voz que enfrentó no significa que la reina de belleza se encuentre mal, al contrario, aseguró estar y sentirse “muy bien”, pero desea estar en el mejor y óptimo estado de salud para el certamen a celebrarse el 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

PUBLICIDAD

“En estas semanas yo estoy tal cual como el moriviví: cerrándome, acuartelándome. Poco a poco, cerrando más el círculo para que entonces me pueda enfocar en todo lo que tengo para dar, todo lo que tengo para aportar”, indicó la reina de belleza en un aparte con este medio durante la presentación del traje típico inspirado en la planta el moriviví.

Presentan el traje típico que llevará Jennifer Barreto a Miss Universe El atuendo está inspirado en el moriviví.

Satisfecha y feliz con el diseño del vestido típico, creado por el diseñador Joshuan Aponte, la reina de belleza explicó que en esta etapa final además de descansar de apariciones públicas estará enfocada en practicar y pulir lo que ha aprendido durante su preparación, con especial atención a los toques finales de vestuario que utilizará en el certamen, en especial el de traje de noche.

“Ya no queda nada que aprender. Ahora es ponerlo en práctica. Si acaso, pulir uno que otro detalle”, expresó Barreto, quien adelantó que entre los pendientes quedaría tomar una clase de pasarela para perfeccionar su rutina.

“Creo que lo último que voy a hacer es una clase de pasarela para terminar de pulir esa última rutina y practicarla con varios trajes de noche, a ver cómo me siento”, indicó Barreto sin revelar quiénes son los diseñadores que la pueden vestir en la preliminar y la noche final.

Días atrás, la candidata también tuvo que acudir a un hospital del área metropolitana luego de experimentar episodios en los que perdía la voz y posteriormente la recuperaba.

“Yo no paro de hablar y a mí se me fue la voz”, relató sobre la ronquera que experimentó cuando la Compañía de Turismo de Puerto Rico invitó unas 17 candidatas a Miss Universe 2026 a visitar la isla como parte de la iniciativa “Junte por la Corona: Descubriendo a Puerto Rico”.

PUBLICIDAD

1 / 109 | Miss Universe 2026: conoce aquí a las candidatas. La organización Miss Universe develó en su página web las fotos oficiales de las candidatas, así como la plataforma para votar por su favorita. - Suministrada/Organización Miss Universe 1 / 109 Miss Universe 2026: conoce aquí a las candidatas La organización Miss Universe develó en su página web las fotos oficiales de las candidatas, así como la plataforma para votar por su favorita. Suministrada/Organización Miss Universe Compartir

En vías de conocer la razón para perder la voz fue que acudió al hospital. Aparentemente, según dijo, la falta de descanso vocal y un catarro que Barreto atribuyó a los cambios de ambiente pudieron haber contribuido al problema de pérdida de voz. La reina no reveló un diagnóstico final.

“Pero ya estoy súper bien. Lo que pasa es que la voz se me va y vuelve. Al parecer, lo primero es que no le he dado descanso a la voz y lo segundo fue como un catarro que me dio de estos aires que hay por ahí. Pero ahora que voy a estar sin hablar tanto sé que voy descansar la voz”, sostuvo la reina de belleza que se encontraba muy emocionada por la integración de su hija, Penélope, de siete años a un proyecto del concurso nacional.

Barreto compartió el significado personal detrás del concepto del traje típico inspirado en el moriviví, ya que le recordó los juegos de su niñez junto a su hermana. Por esa razón fue que por primera vez quiso incluir a su hija en el video de la presentación oficial del vestido nacional. Su hija la representa a ella en su niñez.

La competencia de traje típico se celebrará el 21 de noviembre en el Choliseo. La preliminar es el 22 de noviembre de 2026.