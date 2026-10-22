Osmel Sousa destaca a Jennifer Barreto entre sus favoritas para ganar Miss Universe 2026
El “Zar de la Belleza” seleccionó a seis candidatas con altas posibilidades de obtener la corona
22 de octubre de 2026 - 5:29 PM
22 de octubre de 2026 - 5:29 PM
Sin filtro y mucho menos pelos en la lengua, Osmel Sousa recurrió a sus plataformas digitales para ofrecer su tan esperado análisis de las candidatas con posibilidades de ganar Miss Universe 2026, a partir de su experiencia como hacedor de reinas de belleza.
“Yo creo que aquí está la cosa… si no hay ‘trucu trucu’”, sostuvo en un video el llamado “Zar de las Bellezas”.
Según dijo, de las 130 candidatas que participarían en la edición número 75 del famoso certamen de belleza, considera que la corona podría estar entre seis de ellas: Miss Venezuela, Clara Vegas; Miss Francia, Garance Authié; Miss Chile, Dominga López; Miss Colombia, María Alejandra López; Miss Filipinas, Bea Millan-Windorski, y la anfitriona, Miss Puerto Rico, Jennifer Barreto.
“Puerto Rico es una tremenda candidata, y los puertorriqueños van a estar frenéticos. Yo estuve dos veces en Puerto Rico para Miss Universo y he visto cómo son ellos con la puertorriqueña… Allá la cosa es muy frenética”, indicó al hablar sobre Barreto.
Otras candidatas que destacó son Miss Etiopía, Bruk Belete; Miss España, Susana Medina; Miss Nicaragua, Jasmine Blandford; Miss Brasil, Marcella Kozinski, y Miss Cuba, Mia Dio.
“Por las fotos y por lo que he visto… a medida que pasen los días, voy eliminando. Es muy importante cuando ellas lleguen allá (Puerto Rico) que es cuando uno las ve en el día a día y hacerse una idea más o menos cómo va la cosa”, enfatizó.
La noche final de Miss Universe 2026 se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.
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