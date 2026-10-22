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Osmel Sousa destaca a Jennifer Barreto entre sus favoritas para ganar Miss Universe 2026

El “Zar de la Belleza” seleccionó a seis candidatas con altas posibilidades de obtener la corona

22 de octubre de 2026 - 5:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miss Universe Puerto Rico 2026, Jennifer Barreto (Suministrada/Organización Miss Universe)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Sin filtro y mucho menos pelos en la lengua, Osmel Sousa recurrió a sus plataformas digitales para ofrecer su tan esperado análisis de las candidatas con posibilidades de ganar Miss Universe 2026, a partir de su experiencia como hacedor de reinas de belleza.

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“Yo creo que aquí está la cosa… si no hay ‘trucu trucu’”, sostuvo en un video el llamado “Zar de las Bellezas”.

Según dijo, de las 130 candidatas que participarían en la edición número 75 del famoso certamen de belleza, considera que la corona podría estar entre seis de ellas: Miss Venezuela, Clara Vegas; Miss Francia, Garance Authié; Miss Chile, Dominga López; Miss Colombia, María Alejandra López; Miss Filipinas, Bea Millan-Windorski, y la anfitriona, Miss Puerto Rico, Jennifer Barreto.

La organización Miss Universe develó en su página web las fotos oficiales de las candidatas, así como la plataforma para votar por su favorita.Albania, Jogersa BeqiriZimbabue, Rosanna Ruvarashe Nyakaza
1 / 109 | Miss Universe 2026: conoce aquí a las candidatas. La organización Miss Universe develó en su página web las fotos oficiales de las candidatas, así como la plataforma para votar por su favorita. - Suministrada/Organización Miss Universe

“Puerto Rico es una tremenda candidata, y los puertorriqueños van a estar frenéticos. Yo estuve dos veces en Puerto Rico para Miss Universo y he visto cómo son ellos con la puertorriqueña… Allá la cosa es muy frenética”, indicó al hablar sobre Barreto.

Otras candidatas que destacó son Miss Etiopía, Bruk Belete; Miss España, Susana Medina; Miss Nicaragua, Jasmine Blandford; Miss Brasil, Marcella Kozinski, y Miss Cuba, Mia Dio.

“Por las fotos y por lo que he visto… a medida que pasen los días, voy eliminando. Es muy importante cuando ellas lleguen allá (Puerto Rico) que es cuando uno las ve en el día a día y hacerse una idea más o menos cómo va la cosa”, enfatizó.

La noche final de Miss Universe 2026 se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Jennifer Barreto, Miss Universe Puerto Rico 2026, lucirá el traje típico “Moriviví: Renacer Borincano” durante la competencia internacional.El diseño del traje típico está inspirado en el moriviví, una planta que forma parte de la memoria de generaciones de puertorriqueños.Jennifer Barreto durante la presentación del traje típico.
1 / 22 | Conoce el traje típico con el que Jennifer Barreto representará a Puerto Rico. Jennifer Barreto, Miss Universe Puerto Rico 2026, lucirá el traje típico “Moriviví: Renacer Borincano” durante la competencia internacional. - Suministrada
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Osmel SousaMiss UniverseJennifer Barreto
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Bárbara Sepúlveda Núñez
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Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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