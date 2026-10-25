Camilo simula la escasez para enseñar a sus hijas el valor de las cosas

El cantante colombiano Camilo habló sobre uno de los retos que enfrenta como padre junto a su esposa, Evaluna y que más le preocupa en la crianza de sus hijas.

Durante su participación en el podcast “Lo que tú digas”, conducido por Álex Fidalgo, el intérprete explicó que debe simular la escasez para que sus pequeñas aprendan a valorar las cosas, ya que no han vivido las mismas experiencias que él tuvo junto a sus padres.

“La escasez a mí me toca simularla”, expresó Camilo, quien contó que, durante el cumpleaños de su hija Índigo, pide a los invitados que no lleven regalos y luego guarda los obsequios que recibe para entregárselos poco a poco, en lugar de permitir que la niña los tenga todos de una vez.

“Tratar de simular, recibir los regalos, y antes de que ella los vea guardarlos rápido para entregárselos de uno a uno cada vez al mes”, explicó el artista, quien reconoció que poner en práctica esta idea no resulta sencillo cuando se trata de una gran cantidad de obsequios.

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“¿Cómo dosificas 700 regalos?”, se preguntó al describir una de las preocupaciones que tiene como padre.