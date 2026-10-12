Camilo complace a sus fans en el Coliseo de Puerto Rico

Camilo conquistó la noche, del domingo, el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot con una presentación de casi dos horas que reafirmó su especial conexión con el público puertorriqueño.

El artista llegó al Choliseo con su gira “Para cuando sean mayores” para ofrecer un espectáculo cargado de sensibilidad, energía y momentos que celebraron el amor en todas sus formas.

Camilo convirtió el escenario en un espacio para celebrar la familia, el amor de pareja y la fe en Dios. La presentación se destacó por transmitir valores que conectan con distintas generaciones, en sintonía con la esencia de esta nueva etapa musical del cantautor, inspirada en su experiencia como padre.

De hecho, el espectáculo reunió a un público de distintas generaciones, desde niños y jóvenes hasta adultos compartiendo una misma experiencia musical. Esta diversidad generacional puso de manifiesto la capacidad de Camilo para conectar con audiencias de diferentes edades a través de canciones que celebran el amor, la familia y las experiencias compartidas.

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Durante la noche, el artista presentó un repertorio que integró las canciones de su nueva producción, Para Cuando Sean Mayores. El artista interpretó los tema “El Cisne”, “El Árbol”, “La Nieve” y “La Medalla”, hasta éxitos consagrados como “Vida de Rico”, “Millones”, “El Mismo Aire”, “Por Primera Vez”, “Favorito”, “Tattoo”, “Bebé” e “Índigo”.

La selección también incluyó “Una Vida Pasada”, “La Boda”, “La Mitad” y “Chiquita”, entre otras canciones que reflejan las distintas facetas de su propuesta artística.

“Para Cuando Sean Mayores Tour” continuará su ruta el fin de semana en Chicago y Nueva York, para luego cerrar el mes de octubre en Paraguay, Argentina y Uruguay.