Camilo y Evaluna se preparan para Navidad con el lanzamiento de un Amazon Music Original

Amazon Music lanzó el “Amazon Music Original” “Navidad en cada esquina”, una reversión al estilo tropical de “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas”, con las voces de una de las parejas más queridas del mundo de la música: Camilo y Evaluna. El clásico navideño, escrito originalmente por Meredith Wilson, transporta a una época llena de nostalgia, y ha sido interpretado por voces como Michael Bublé, Perry Cuomo, Big Crosby, entre otros.

“Estoy muy feliz de haber grabado esta canción con Evaluna porque para nosotros la Navidad es la época más bonita del año. Significa unión, regreso a casa y cercanía con la familia. La música es uno de los pilares importantes de esas fiestas, aparte de la comida, entonces poder hacer una canción que nos acompañe desde hoy hacia el futuro es un privilegio hermoso. Esta canción nos hace sentir la nostalgia de la Navidad y las ganas de que llegue pronto y pasarla juntos con la gente que amamos”, dijo Camilo en declaraciones escritas.

Evaluna, por su parte, manifestó: “Poder interpretar con Camilo esta canción tan especial es un sueño hecho realidad. Es la canción que siempre pongo cuando empieza la época de Navidad y me encanta que ahora la compartamos en familia”.

Camilo y Evaluna se unieron a una impresionante lista de artistas alrededor del mundo que integran la temporada navideña en Amazon Music, entre los que se encuentran Tom Grennan con “It Can’t Be Christmas”, Francesca Michielin con “Christmas Party”, Elevator Boys con “Jingle Bell Rock”, Marta Santos con “Al compás de la Navidad”, entre otros. Estas nuevas canciones de Amazon Music Original forman parte de la lista de canciones navideñas exclusivas de Amazon Music, que incluye temas de superestrellas como “Christmas Tree Farm” de Taylor Swift, “Cozy Little Christmas” de Katy Perry, con certificación de platino, “Happy Xmas (War Is Over)” de John Legend, con certificación de oro, y “You’re Christmas to Me” de Sam Ryder, que alcanzó el número 2 en la Official Singles Chart del Reino Unido el año pasado.