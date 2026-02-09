Evaluna Montaner: “Me podría quedar a vivir para siempre en Puerto Rico”

Hay canciones que funcionan como un refugio, y el último lanzamiento de Evaluna Montaner es una de ellas. En “Rollitos de papel”, la artista venezolana abre una ventana a su vulnerabilidad a través de letras suaves y una producción minimalista para recordar que el amor verdadero se encuentra en los detalles más pequeños y cotidianos.

El tema marca el inicio de una nueva era musical para la intérprete, quien vuelve a conectar con su audiencia mediante su distintiva dulzura y autenticidad. Asimismo, el estreno permitió que la exponente mostrara una madurez vocal y compositiva que resuena con su momento de vida actual.

“Esta canción es una que en este momento creo que es la que más me representa y me identifica. Yo la amo, o sea, la quiero defender por el resto de mi vida porque me fascina de verdad, me hace sentir de todo y creo que ver todo lo que he hecho y ver esta canción, siento que ha sido súper bonito el camino y como poder encontrar mi voz y lo que más me hace sentir yo. Ha sido, pues, muy especial”, describió Evaluna Mercedes Reglero Rodríguez, nombre de pila de la cantante, en entrevista virtual con El Nuevo Día.

La pareja sentimental del exponente colombiano Camilo comentó que el título se deriva de un pedazo de la canción. Para su sorpresa, “ha sido muy bonito ver” cómo “Rollitos de papel” significa algo distinto para cada persona.

Sobre el motivo que la llevó a retomar el centro de la escena como solista y a poner el foco en la composición íntima, Evaluna explicó que fue una respuesta a la quietud después del inicio de la gira de conciertos “Nuestro lugar feliz” en el 2025. La canción, agregó, se escribió hace un año.

“Para empezar el año, creo que nunca es mal momento para dar un mensaje de amor y de paz, entonces sentimos eso un poquito este año y la verdad que ha sido súper bonito”, puntualizó.

“Rollitos de papel” se produjo bajo la autoría de Evaluna junto a Camilo y dos amigos que ama mucho: Nico González y Juan Avilés. Su objetivo principal, resaltó, era hablar de un amor que no necesita perseguir y de una paz que invade. Hoy, con toda firmeza, la compositora afirma que se logró.

Por el momento, la artista de 28 años se mantendrá enfocada en complacer a su “tribu”, nombre oficial que junto al cantautor colombiano le han dado a su comunidad de seguidores. Esto, manifestó, es razón suficiente para estar llena de ilusión e inspirada.

“Yo no soy muy buena ‘multitasking’, entonces estoy en eso, pero me da mucha emoción saber que voy a estar cerquita de la ‘tribu’ este año porque empezamos la gira, entonces vamos a estar pegaditos y hablando más y más de ‘Rollitos de papel’ y, por supuesto, trabajando en más cositas, pero por ahora eso es lo que me tiene enfocada y con ilusión”, adelantó.

Evaluna es fan de Puerto Rico. Precisamente, la pareja de cantantes llegará a la isla el 2 de octubre como parte de la “Nuestro lugar feliz Tour”.

“Estoy súper emocionada. Disfruto mucho la comida de Puerto Rico. O sea, yo creo que me podría quedar a vivir para siempre ahí y que me alimenten todo el día”, dijo.

Evaluna, de igual manera, reconoció que la audiencia boricua siempre los recibe con muchísimo amor y con los brazos abiertos. A sus fans de la isla los catalogó como “súper especiales”.

“También, algo que amo muchísimo, que recuerdo en un concierto en particular de mi papá, que canté con él, siento que la gente ahí está muy conectada con su espiritualidad y eso, por supuesto, me motiva y me inspira un montón”, precisó.

Con una carrera como cantante, bailarina y actriz, marcada por la conexión entre la música y el audiovisual, la venezolana comentó que vive su mejor momento. “Es mi versión que más me ha gustado porque me la paso en este rol de mamá, esposa, hija, persona, todo”, agregó.

Evaluna ha sido propulsora de producciones de alto impacto como “Club 57” con la que reforzó su perfil como figura integral del entretenimiento latino. Con este proyecto, por otra parte, acercó su música a nuevas audiencias en toda la región.

Finalmente, para todas las mujeres que, al igual que ella, tienen que distribuir su tiempo en diversas facetas, la hija de Ricardo Montaner envió un consejo.

“No está mal pedir ayuda. Yo creo que al principio para mí era muy difícil pedir ayuda, era como muy celosa de ese tiempito y yo quería vivir todos los momentos, no perderme de nada y, por supuesto, que eso es súper especial, pero creo que pedir ayuda y uno poder tener tiempito para uno mismo es súper importante”, recomendó.