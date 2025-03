El tenso momento que vivieron Camilo y Evaluna en un avión por una de sus hijas

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner acostumbran a compartir con sus seguidores sus experiencias como padres. Si bien protegen la privacidad de sus dos hijas, Índigo, de dos años, y Amaranto, de siete meses, y no las exponen en cámara, sí hacen públicas algunas de las vivencias que tienen con ellas, a modo de reflexionar sobre la paternidad y la maternidad. Hace un tiempo compartieron cómo fue el parto de la más pequeña y se sinceraron respecto al preocupante momento que vivieron antes de su nacimiento. En este contexto, esta semana relataron la tensa situación que vivieron en un avión con una azafata por un tema de seguridad referido a su bebé y abrieron el debate.

Esta semana, el matrimonio compartió en un canal de YouTube un nuevo video al que titularon “La crianza de nuestras hijas”. En la primera parte contaron la reciente experiencia que vivieron en un vuelo con destino a Perú y que los llevó a debatirse sobre varias cuestiones referidas a su rol de padres. “En el avión nos pasó algo muy chistoso”, introdujo Evaluna. “A mí me da risa. Yo sufro, no sé si ustedes sabían, pero yo sufro con todo, como que todo me da pena. Pero, lo estoy trabajando”, siguió.

“En el avión Camilo estaba con Amaranto recién dormidita. Se tardó, no sé cuanto tiempo y estaba por bajar el avión, ya decían que tenían que sentarse y él estaba durmiéndola. Se la puso en el fular -un portabebé de tela elástica que se anuda alrededor del cuerpo- y pasó la azafata y le dijo ‘disculpe, no puede aterrizar con la bebé en el fular’. Y Camilo se transformó“, contó la hija de Ricardo Montaner.

Según relataron, Camilo tenía a su hija Amaranto dormida en un fular y la azafata le pidió que la sacara de ahí para el aterrizaje, algo con lo que él no estuvo de acuerdo (Foto: Captura de video)

“¿Qué quiere decir ser papás? Ser papás es la respuesta de Camilo en ese momento", comentó Evaluna. Cuando la azafata le dijo que tenía que sacarse a su bebé del fular para aterrizar, el músico le respondió: “No, eso no lo voy a hacer”.

El intérprete de “Vida de rico” tomó la palabra y cuestionó: “Aparte yo en mi mente dije ‘no, no respondás mal, no pierdas los estribos’. ¿Cuántos vuelos tuve a Amaranto ahí? Puedo decir mil, mil millones, tal vez quizás. Entonces ella llega y me dice ‘no puede estar ahí para el aterrizaje’. Yo me hice la película en la cabeza, le explico, le digo que viajo todos los días y que es más seguro“.

El músico relató que intentaba controlarse para no despertar a su hija y con tranquilidad le explicó a la azafata que no iba a hacer lo que le pedía, puesto que no era lo mejor para su bebé. Si bien destacó la amabilidad con la que la mujer se comportó con ellos y consciente de que hacía su trabajo, cuestionó el reglamento y dijo que no les habían dado un cinturón para Amaranto y que, de igual manera, para él tenerla en el fular era más conveniente y seguro. “Si al avión le pasa algo yo tengo con qué maniobrar, si la tengo en las manos se me cae”, insistió.

