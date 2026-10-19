Victoria se despide de Objetivo Fama

La participante Victoria se convirtió en la noche del domingo en la nueva eliminada de la séptima gala de Objetivo Fama 2026 celebrada en el Distrito T Mobile en San Juan.

A Victoria le tocó a su vez despedirse de su novio Tony, quien permanece en la competencia de canto. Los nuevos nominados de esta semana son Yul y Alexis, luego de que junto a Paola quedaron en la zona de peligro. Paola logró asegurar su permanencia en la competencia gracias al respaldo del público.

La séptima gala estuvo marcada por las presentaciones individuales de los doce participantes, quienes tuvieron la oportunidad de demostrar su versatilidad vocal, dominio escénico y capacidad interpretativa ante el jurado. A medida que avanza la competencia, las evaluaciones se tornan más exigentes y cada interpretación adquiere mayor importancia en la carrera hacia la final.

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La noche comenzó precisamente con la eliminada de la gala, Victoria, quien interpretó “Toma mi vida”, de Milly Quezada. Aunque los jueces reconocieron su desempeño, Cristina Eustace señaló que le faltó un poco de chispa, mientras que Toño Rosario destacó que necesitaba mayor swing. Por su parte, David cautivó al jurado con “Por debajo de la mesa”, de Luis Miguel, logrando una de las evaluaciones más sobresalientes de la velada. Cristina Eustace expresó su reconocido “perro, perro, perro” y aseguró que tenían frente a ellos al próximo Luis Miguel, mientras que “Playmaker” lo describió como la voz más comercial de la competencia.

Paola continuó la noche con “Por ti”, de Ednita Nazario, recibiendo comentarios favorables por su esfuerzo interpretativo, aunque los jueces señalaron aspectos técnicos relacionados con su registro vocal. Alexis, por su parte, presentó “Yo te pido amor”, de Yuri, demostrando su capacidad para interpretar una canción originalmente popularizada por una voz femenina. Aunque Cristina le recomendó mayor naturalidad sobre el escenario, el resto del jurado destacó su crecimiento artístico.

Otro de los momentos más destacados llegó con la presentación de Jay.L, quien interpretó “Preso”, en la versión de José José y Cristian Castro. Su actuación provocó elogios de los cuatro jueces.

Stephanie llevó ritmo y energía al escenario con “La carcacha”, de Selena Quintanilla, recibiendo felicitaciones por su baile, fuerza vocal y desenvolvimiento escénico. Khris también logró una respuesta positiva del jurado con “Ese”, de Jerry Rivera. Los jueces resaltaron su capacidad para conectar con la canción y hacer suya la interpretación.

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En contraste, Valeva enfrentó una de las evaluaciones más difíciles de la noche tras interpretar “Te pareces tanto a él”, de Myriam Hernández. Los jueces señalaron dificultades de afinación y Cristina Eustace le recomendó atender la condición de sus cuerdas vocales. Aunque Toño Rosario reconoció sus cualidades interpretativas, Playmaker consideró que no había sido una buena noche para la participante.

Mike regresó al escenario con “Yo no nací para amar” , de Juan Gabriel, logrando una evaluación positiva gracias a su presencia escénica y fuerza vocal. Cristina Eustace celebró su actuación con otro de sus característicos “perro, perro, perro”, mientras que sus compañeros destacaron su seguridad y estilo. Tony, por su parte, interpretó “Dos amantes”, de Danny Rivera, recibiendo elogios por su versatilidad, aunque también recomendaciones relacionadas con la interpretación y el uso del vibrato.

La competencia continuó con Yul, quien presentó “Nadie como ella”, de Marc Anthony. Aunque los jueces reconocieron su capacidad vocal y conexión con el público, le recomendaron fortalecer su seguridad sobre el escenario.

La última presentación de la noche estuvo a cargo de Valeria, quien interpretó “Contigo en la distancia”, en la versión de Christina Aguilera, provocando una de las reacciones más emotivas del jurado. Cristina Eustace describió su actuación como mágica y la llamó “la voz y la patrona de Puerto Rico”.

Con la salida de Victoria y la salvación de Paola, la séptima gala dejó en evidencia que la exigencia artística continúa en aumento.Las votaciones cierran el próximo jueves a las 7:00 p. m.