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Cheryl Rivera está lista para el concierto de lanzamiento de su nuevo disco

La cantautora estrena el video de su sencillo “Quiero ser” y convierte el amor en una fuerza de la naturaleza

2 de noviembre de 2026 - 6:00 AM

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La cantautora Cheryl Rivera. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La cantautora puertorriqueña Cheryl Rivera celebra hoy, lunes, el estreno del video de su tema “Quiero ser”, una canción que celebra el amor en su expresión más profunda como parte del lanzamiento de su nuevo álbum, “Arrullo de agua”.

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La historia de “Quiero ser” comenzó durante un viaje a Perú, donde la artista adquirió un charango, instrumento tradicional andino que despertó una nueva exploración en su proceso creativo. Mientras lo tocaba nació esta canción, inspirada en el deseo de convertirse en el universo de la persona amada.

“Me enfoqué en los elementos de la naturaleza porque son el principio básico de la vida: el fuego, el aire, el agua y la tierra representan el deseo de ser todo lo necesario para alguien, de habitar ese espacio”, expresó Cheryl en declaraciones escritas.

La canción fusiona el folclore latinoamericano con los tambores de candombe uruguayo, que incorpora su productor musical David Marrero (OX Lab Studio).

“Quiero ser”, su video y el álbum completo “Arrullo de agua” estarán disponibles a partir del 2 de noviembre en todas las plataformas digitales y en el canal oficial de YouTube de la artista.

El video de “Quiero ser” encuentra su inspiración en la diosa Shakti, que representa la energía divina femenina, la fuerza creadora y el poder que da origen y movimiento al universo en la tradición hindú.

A través de una estética de múltiples brazos, vestimentas de inspiración hindú y la intensidad del color rojo, la artista representa las infinitas maneras de crear, amar y entregarse en esta propuesta audiovisual.

El concepto creativo fue desarrollado por la cantante junto al productor del video Oné Colón Brau, con la dirección y edición de Viviana Torres Mestey, quien realizó un trabajo excepcional al transformar esta visión artística en imágenes poderosas para el video.

Con fecha de estreno

“Quiero ser” es la canción que abre su nuevo álbum “Arrullo de agua”, en el que conviven el amor, la felicidad y el movimiento, junto a la nostalgia, la tristeza y el renacimiento. Esta nueva producción representa la conciencia con la que la cantautora explora su propia existencia desde la honestidad, la sensibilidad y la libertad creativa.

El jueves 12 de noviembre, la cantante realizará el concierto de lanzamiento de la produccion discografica “Arrullo de Agua” en Jardín al Bosque, en Río Piedras.

En un ambiente íntimo, acogedor y rodeado de naturaleza, la cantautora compartirá en vivo las canciones de esta nueva producción, celebrando junto a su público una nueva etapa musical.

Rivera es una cantautora independiente puertorriqueña con más de 15 años de trayectoria. Su propuesta musical fusiona el folclore latinoamericano con influencias del jazz, la bossa nova, el bolero y el folk, creando un universo sonoro donde lo íntimo y lo universal se encuentran.

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Música
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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