Michelle López es “traicionada” por los nervios y queda “achicharrada” en Súper Chef Celebrities 5

En una temporada marcada por la intensidad, Michelle López se ha destacado no solo por sus platos, sino por su autenticidad. Mediante cada reto en “Super Chef Celebrities 5″ de Wapa Televisión, la presentadora ha compartido su crecimiento personal, recordándole a su audiencia que “la vara no me define, me fortalece”, convirtiéndose en una de las figuras más inspiradoras de esta edición.

Aunque confesó al inicio de la competencia que no sabía cocinar, su determinación ha demostrado que el temple se forja bajo el calor de los fogones. Si bien es cierto que la también locutora probó su capacidad para salvarse de la eliminación y aprender de los jueces, esta noche se convirtió en la nueva “achicharrada” del “reality show” culinario.

López, junto a otras cinco celebridades, enfrentaron el reto de preparar bolitas de queso, churrasco con mojo criollo, mamposteado de habichuelas blancas y pan dulce trenzado de ajonjolí, miel y ron en 57 minutos. En esta ocasión, dijo, los nervios la traicionaron.

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“En este tipo de competencia traicionan mucho lo que son los nervios. El tiempo que tenemos de cocción es complicado para algunos sí para otros no. En mi caso es un factor que me traiciona un poquito a la hora de cocinar. El plato que siempre me resulta complicado es a la hora de hacer el pan, trabajar con harina”, dijo la comunicadora sobre la razón principal por la que salió de la competencia.

Sin embargo, como suele ocurrir en este tipo de formatos, las lecciones fueron más. Ahora, la integrante del programa “Lo sé todo” conoce técnicas de cocina y desarrolló otras virtudes que serán de beneficio en su día a día.

“Aprendí a seguir instrucciones. En el trabajo siempre hay que seguir instrucciones, pero en la cocina hay que hacerlo porque es una de las herramientas más importantes para hacer una comida exitosa”, comenzó.

López, además, se lleva el recuerdo de haber compartido con personas que considera “maravillosas”. Actualmente, continuó, permanecen muchos participantes con todo lo necesario para alzarse con la victoria.

“Yo creo que aprendí mucho. De no saber cocinar nada, adquirí mucho conocimiento y destrezas. Esto también me ayudará a ahorrarme par de chavitos”, precisó.

La empresaria, de igual manera, confesó que, al final, su familia es la que más se beneficia. Ahora serán ellos los encargados de probar y juzgar sus platos.

“Mi mamá me decía: Michelle, ¿en serio tú te vas a meter a ‘Super Chef Celebrities’? Y yo le decía, mami, yo lo voy a intentar, no pierdo nada. Lo importante es no ser la primera y menos mal que no lo fui. Pero sí, mami, obviamente me ha apoyado en toda mi carrera, desde mis inicios hasta el sol de hoy, en todo lo que a mí me gusta hacer en cuestión de los medios de comunicación y en todo, pero ella no me veía -realmente- en esta competencia. Cuando ella empezó a ver el programa, ella siempre había visto, pero ahora, obviamente, al verme en la competencia, pues se emocionaba. No solo ella, sino toda mi familia", sostuvo.

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La mayoría de los “achicharrados” de esta quinta temporada han expresado que se eliminan justo la noche que preparan su mejor platillo. López no fue la excepción.

“Si tú supieras que a pesar de que este fue el ‘fogón’, que fue donde yo me eliminé, yo pienso que para mí fue uno de los más fáciles porque, de acuerdo, el pan fue la parte que yo no sé hacer, que ahí fue donde yo fracasé. Pero, en lo que es el mamposteado, hacer un churrasco, yo sé guisar, a mí me encanta guisar, a mí me encanta sazonar, y yo sé que uno de mis platos, que entiendo para mí porque probé la comida, para mí fue de los mejores que me quedó”, contó.

1 / 14 | Ellos le pondrán sabor a la quinta temporada de "Super Chef Celebrities" . "Super Chef Celebrities" se transmite de lunes a viernes a las 7:00 p.m. - Suministrada 1 / 14 Ellos le pondrán sabor a la quinta temporada de "Super Chef Celebrities" "Super Chef Celebrities" se transmite de lunes a viernes a las 7:00 p.m. Suministrada Compartir

La presentadora enfatizó que entre sus compañeros el talento se sobra. Asimismo, nombró a la modelo Vivianie Díaz y al actor y comediante Erik “Chicho” Rodríguez como dos competidores fuertes y posibles finalistas.