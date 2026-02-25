Linette Torres en “Super Chef Celebrities 5″: “El miedo paraliza y lo pude constatar”

“Me di cuenta de que tengo que manejar mi ansiedad, que tengo que manejar los nervios, tengo que manejar mis sentimientos. O sea, yo me pongo muy nerviosa y eso, de verdad, me bloquea y me ciega”, dijo quien anoche se convirtió en la segunda “achicharrada” de la temporada.

La animadora, asimismo, reflexionó sobre el miedo y lo perjudicial que puede ser en un formato como este. Tras concluir su estancia en la competencia culinaria, aseguró que buscará ayuda.

“El miedo paraliza y lo pude constatar en esto. Así que me ayudó a ver eso en mi vida porque posiblemente, como yo decía que era bueno salir de mi ‘comfort zone’, que es el teatro, que es lo que yo he hecho toda mi vida, yo me siento cómoda, me dan nervios, pero lo puedo controlar, pero aquí, en una competencia, se me ha hecho más difícil. Yo he competido porque yo he estado en festivales donde son competencias, lo que pasa es que no pienso que es una competencia, estoy haciendo lo que yo siempre hago, así que ahí está la diferencia”, puntualizó.

Torres agrego: “Yo creo que esto me ayudó a que tengo que estar consciente de que tengo que ayudarme, tengo que buscar ayuda para mí en esos términos de cuando tengo una presión externa tratar de lidiar con ella”.

A lo largo de su estancia en la competencia culinaria, la intérprete se percató que cada uno de los jueces tiene su encanto. Los tres, mencionó, se acercaron en algún momento para compartir sus conocimientos.

“Giovanna Huyke es más contemporánea mía porque lleva, entiendo yo, un poco más de tiempo que los demás en televisión. Giovanna estaba en Canal 6, yo también, coincidíamos mucho. También, pues, es muy activa en el teatro”, detalló.

Sobre cuál fue su platillo estrella, Torres eligió el mayoketchup. Aunque muchos pudieran pensar que se trata de algo básico, la presentadora comentó que tuvo un grado de preparación de mayor dificultad.

“El día que me mandaron a la ‘Vara’ hice unas habichuelas riquísimas, pero no me dio tiempo a ponerlas. Yo entregué muchas otras cosas, pero eso, lo más rico que me quedó, no lo pude acabar”, lamentó.

Torres, por otro lado, comunicó que hay muchos candidatos para quedarse con la victoria. Al final, apuntó, no basta saber cocinar para ganar.

“Yo sé cocinar, yo cocino, yo cocino en mi casa, cocino bastante, cocino grandes cantidades. Es tener malicia, agilidad, no dejar que -como a mí- los nervios te traicionen. Hay muchos que están bastante fuertes, y fíjate, a lo mejor tengo algunos que pienso que pueden ser los que pueden llegar a la final, pero esto es impredecible, porque igual en temporadas anteriores hay quienes han estado bien atrás y han ido a la ‘vara’, han llegado al destino y han seguido y han llegado hasta la final”, puntualizó.

Para la audiencia que sigue su carrera, Torres informó que se presentará del 20 al 22 de marzo en “Historia de mujeres”, una producción de Corillo Eventos, junto a Wanda Sais, Deddie Romero, Paole Mercado y Thalía Ortiz, bajo la dirección de José Manuel Díaz y Cristina Robles como parte del Festival Teatro de la Mujer 2026.

Los boletos están disponibles a través de Ticketera.