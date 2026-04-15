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¿Nuevo amor entre Kendall Jenner y Jacob Elordi?

Fueron vistos juntos en un “after party” de Coachella

15 de abril de 2026 - 11:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kendall Jenner. (MOHAMMED BADRA)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La modelo Kendall Jenner y el actor Jacob Elordi han captado la atención mediática luego de ser vistos juntos durante el festival Coachella 2026, donde su cercanía en una fiesta privada ha dado pie a especulaciones sobre un posible nuevo romance.

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De acuerdo con medios como Harper’s Bazaar y Cosmopolitan, ambos coincidieron en una exclusiva fiesta después de la presentación de Justin Bieber, donde testigos aseguran que hasta se besaron.

Sin embargo, hasta el momento no existen imágenes que confirmen el encuentro y ninguno de los dos ha reaccionado públicamente a los rumores.

Kendall Jenner es la modelo mejor pagada del mundo, un status al que llegó en 2018 y que ha mantenido hasta ahora. Participó en el desfile de moda de Victoria's Secret 2016. Su mayor fuente de ingresos, además de las pasarelas, son los patrocinios con marcas, así como tarifas de presentación y anuncios en redes sociales.
1 / 9 | Fotos: Kendall Jenner "pone sus huevos en distintas canastas". Kendall Jenner es la modelo mejor pagada del mundo, un status al que llegó en 2018 y que ha mantenido hasta ahora.

El posible vínculo ha generado interés adicional debido al historial sentimental de ambas figuras.

Jenner, integrante del clan Kardashian-Jenner, ha sido vinculada anteriormente con figuras como Bad Bunny y el jugador de la NBA Devin Booker, mientras que Elordi, conocido por su papel en la serie “Euphoria”, mantuvo una relación intermitente con la influencer Olivia Jade hasta 2025.

Jacob Elordi.
Jacob Elordi. (Jordan Strauss)

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Kendall JennerJacob Elordi Coachella
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