EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Kendall Jenner se burla de sus exnovios en anuncio del Super Bowl 2026

La modelo se ríe de la “maldición Kardashian” y aborda rumores de su vida amorosa

28 de enero de 2026 - 5:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kendall Jenner (MOHAMMED BADRA)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
barbara.sepulveda@gfrmedia.com

La modelo estadounidense Kendall Jenner también llegará hasta el Super Bowl LX como parte de un anuncio de la casa de apuestas Fanatics Sportbook, en el que la integrante del clan Kardashian se burla de sus exnovios.

Jenner, quien forma parte del reality show junto a sus hermanas, “The Kardashians”, transmitido por Hulu, comienza haciendo alusión a los rumores que señalan que sus fallidas relaciones amorosas con jugadores de la NBA han provocado sus fracasos a nivel profesional.

“¿No lo has oído? En Internet dicen que estoy maldita”, se escucha decir a la modelo de 30 años en el anuncio que será transmitido durante el juego de los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

“Cualquier jugador de baloncesto que sale conmigo pasa por una mala racha”, añade mientras enciende un fósforo y quema camisetas de equipos de baloncesto.

Cabe recordar que la también empresaria ha sido vinculada sentimentalmente con Devin Booker, de los Phoenix Suns, y Blake Griffin, exjugador de los LA Clippers.

“Mientras el mundo ha estado hablando de ello, yo he estado apostando por ello”, expresa en referencia a la casa de apuestas.

Durante el anuncio, de 1:34 de duración, Jenner continúa hablando de manera sarcástica sobre su vida amorosa y asegura que hará otro tipo de apuestas: jugadores de fútbol americano.

“Hoy es el momento de apostar por algo nuevo. Futbolistas. Voy a apostar por quién va a ganar”, añade desde un jet privado.

“Próxima parada, San Francisco”, dice la azafata. “Novio futbolista”, responde Jenner entre risas. “La maldición de las Kardashian... ni siquiera es mi apellido”, finaliza la modelo.

Cabe recordar que durante el Super Bowl, el cantante puertorriqueño Bad Bunny será el artista encargado de encabezar el espectáculo del medio tiempo. El intérprete de “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” también ha sido vinculado sentimentalmente con Jenner entre 2023 y 2024, con varios reencuentros en 2025.

Kendall Jenner es la modelo mejor pagada del mundo, un status al que llegó en 2018 y que ha mantenido hasta ahora. Participó en el desfile de moda de Victoria's Secret 2016. Su mayor fuente de ingresos, además de las pasarelas, son los patrocinios con marcas, así como tarifas de presentación y anuncios en redes sociales.
1 / 9 | Fotos: Kendall Jenner "pone sus huevos en distintas canastas". Kendall Jenner es la modelo mejor pagada del mundo, un status al que llegó en 2018 y que ha mantenido hasta ahora.
Super Bowl NFL Patriots de Nueva Inglaterra Seahawks de Seattle Bad Bunny Kendall Jenner
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
Entretenimiento
