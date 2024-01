Más allá de las pasarelas: el imperio financiero de Kendall Jenner

Kendall Jenner saltó a la fama cuando decidió dedicarse al modelaje en serio. Como hija de Kris Jenner y la atleta olímpica Caitlyn Jenner, pudo seguir sus sueños de convertirse en modelo después de aparecer en el exitoso “reality show” de la familia “Keeping Up with The Kardashians”.

La joven de tan solo 28 años comenzó su carrera como modelo junto a su hermana, Kylie Jenner, cuando hicieron sesiones fotográficas para su línea de ropa Kendal+Kylie. Tiempo después, Kylie se convirtió en una magnate de la belleza, mientras que Kendall es una de las modelos mejor pagadas del mundo.

En su trayectoria, la celebridad ha desfilado en pasarelas para casas de moda como Marc Jacobs, Tom Ford, Versace y Fendi. Es decir, viste trajes de diseñador al mismo tiempo que gana millones.

¿Cómo Kendall Jenner consiguió su fortuna?

Como el resto del clan Kardashian, Kendall comenzó su carrera en “Keeping up with the Kardashians”, donde apareció junto a sus hermanos. La joven tuvo presencia en el programa desde una edad temprana y siempre hablaba de sus sueños de convertirse en modelo.

Su deseo, finalmente, se hizo realidad cuando en 2009, a los 14 años, firmó con Wilhelmina Models y su carrera se disparó. De inmediato empezó a modelar para marcas como Forever21 antes de aparecer en la portada de publicaciones como Teen Vogue y American Cheerleader en 2013.

Hoy, Kendall es apodada la “reina de la pasarela”. Ganó millones después de modelar en el desfile de modas de Victoria’s Secret en 2015, 2016 y 2018.

Los contratos de pasarela de Jenner con estas marcas de moda valen millones. Tanto así que, en 2018, ganó $22,000,000 con sus trabajos de modelo y Forbes la nombró la modelo mejor pagada de ese año.

Además del modelaje, también gana mucho dinero con sus redes sociales. Con más de 30,000,000 de seguidores en X y 294,000,000 de seguidores en Instagram, obtiene altos ingresos al promocionar los productos de las empresas a través de sus publicaciones.

Además de los acuerdos de marca, se le paga una suma considerable por ser la imagen y embajadora de varias marcas importantes que intentan llegar al público más joven. En 2015, firmó un acuerdo con Estée Lauder como embajadora de su marca debido a su gran número de seguidores en las redes sociales.

También es embajadora de marca para empresas como Stuart Weitzman, Longchamp y Adidas, que le pagan millones para aumentar su riqueza. En 2023, firmó un contrato de $11 millones como embajadora de la marca L’Oreal Paris, según The Sun.

Además, Kendall tiene un sueldo por sus “reality shows”. Como estrella de “Keeping Up with The Kardashians”, tuvo una ventaja en la industria del modelaje, a pesar de que afirmó que la fama no ayudó a su crecimiento. Sobre este particular, reportó ingresos de seis cifras de entre $4.5 y $5 millones por temporada.

Para “The Kardashians”, la hermana mayor de Jenner, Khloe Kardashian, reveló que la familia dividió las ganancias del acuerdo de Hulu por $100,000,000 en partes iguales. La madre de dos hijos le dijo a Variety: “Siempre tenemos nuestras conversaciones familiares privadas, y mis hermanas y yo somos bastante brutales con lo que nos conformaremos o no”.

Según se informa, Kendall se lleva a casa entre $7.5 y $8.3 millones por temporada, lo que aumenta significativamente su situación financiera.

Y, por último, también tiene un importante ingreso por sus negocios. La modelo tiene una cartera de inversiones por valor de $10,000,000, con acciones de empresas como Apple, Wells Fargo, Starbucks y General Electric.

Además, Jenner lanzó su primer gran negocio en 2021 cuando cofundó la marca de tequila 818 con su amiga Shay Mitchell. A pesar de la controversia que rodeó su lanzamiento, la marca ha crecido en popularidad y en ventas.

818 Tequila fue el nuevo tequila más vendido de 2021 en Estados Unidos después de vender 130 mil cajas en solo siete meses. Desde que lanzó la marca de tequila, el patrimonio neto de Jenner ha aumentado significativamente de $45,000,000 en 2021 a $60,000,000 en 2023.