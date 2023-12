Uno de los romances más sonados en el mundo del entretenimiento durante el 2023 fue el del exponente urbano puertorriqueño Bad Bunny y la modelo estadounidense Kendall Jenner, a quienes muchos denominaron como “La Pareja del Año”.

Siendo el artista uno de los más exitosos a nivel mundial por su carrera musical y continuos logros en proyectos comerciales, era obvio que estaría bajo la mirilla de unos cuantos. Más aún después de adquirir una mansión de $8.8 millones en Los Ángeles, California, donde la estrella puertorriqueña fue acaparando la atención con su nueva vida en Hollywood, luego de su gira “The World Hottest Tour”.

Por otra parte, la modelo, empresaria y fotógrafa pertenece al clan Kardashians, hija de Kris Jenner y Caitlyn Jenner, es una de las modelos mejor pagadas, según Forbes. Junto a su madre, su hermana pequeña Kylie y sus medias hermanas mayores Kourtney, Kim y Khloe, participa en el “reality show” de su familia, “Keeping Up with the Kardashians”.

Era de esperarse que ante la popularidad de ambas estrellas y verlos juntos por primera vez , se crearan expectativas que mes a mes se fueron tejiendo historias ante sus repetidas apariciones públicas, aunque ninguno aceptara públicamente que sostenían una relación amorosa. Los paparazis tuvieron una agenda fija de perseguir a la pareja, que aún no se sabe si lo que vivieron ha llegado a su final.

Aquí te compartimos lo que trascendió mes a mes, según los momentos en los que fueron captado juntos.

FEBRERO:

La primera aparición en la que fueron vinculados Benito Martínez Ocasio, nombre de pila del boricua, y Kendall fue en febrero pasado, cuando fueron fotografiados junto a Justin Bieber y Hailey Bieber en The Bird Streets Club, un club ubicado en West Hollywood, en Los Ángeles. Aseguraron que se trataba de una salida de tipo “cita doble”, en la que presuntamente, la modelo y el cantante estuvieron bailando y se habían besado. Tras salir del lugar, trascendió que sus respectivos choferes se acercaron a la puerta del establecimiento para que pudieran pasar desapercibidos. Jenner, por su parte, se cubrió la cara con un pañuelo, sin embargo, olvidó tapar sus uñas largas rojas las cuales fueron clave para ser reconocida por sus fanáticos.

MARZO:

Según el portal de entretenimiento TMZ, la pareja asistió al restaurante Sushi Park, localizado en la zona de West Hollywood en Los Ángeles. Ambos estuvieron acompañados por un grupo de amigos, que incluyó a la hermana de Kendall, Kylie. Para cerrar la cita con broche de oro, de acuerdo con las fotografías publicadas por TMZ, los famosos se despidieron con un abrazo y un beso.

Otro encuentro que trascendió durante ese mes fue que en la pasada gala de los premios Oscar 2023 estuvieron juntos compartiendo en la fiesta posterior que realizó Beyoncé y Jay-Z en Los Ángeles. La modelo y la voz de “Me porto bonito” fueron captados saliendo del evento y subiendo al mismo auto. Según publicó Page Six, la modelo también asistió a la fiesta anual de los Oscar de Vanity Fair con su hermana Kylie Jenner.

Bad Bunny y Kendall Jenner (Captura)

ABRIL:

La socialité y el intérprete de “Tití me preguntó” fueron vistos corriendo caballos en California, según fotos publicadas por el medio TMZ. Según el medio digital, la modelo y el cantante urbano visitaron un Centro Ecuestre de Hidden Hills en California. Kendall es quien tiene más experiencia con los caballos, ya que anteriormente se la había visto en un rancho de caballos.

En abril también fueron vistos disfrutando de una cita nocturna en el concierto del rapero norteamericano Tyler, The Creator en Los Ángeles. A su salida del Rey Theatre, según los videos que trascendieron, se pudo apreciar a la modelo y la voz de “Me porto bonito” subiendo a un Bugatti Chiron blanco, valorado en $3 millones.

Otro momento captado durante este mes lo fue la asistencia de la socialité al Empire Polo Club en California para disfrutar en vivo del espectáculo estelar que ofreció el cantante urbano en el Festival de Coachella 2023. Entre las más de120,000 personas se encontraba la reconocida modelo y se viralizaron varios videos en los que se ve a Kendall intentando bailar el éxito “Después de la playa”, una de las canciones que Bad Bunny interpretó en su presentación de más de dos horas.

MAYO:

Tras Bad Bunny robarse el show en la alfombra roja de la gala del Museo de Arte Metropolitano (MET) de Nueva York, - al desfilar solo con su atuendo blanco con espalda al descubierto y una cola, creación de Jacquemus-, la fiesta para el artista puertorriqueño continuó en compañía de la modelo Kendall y sus hermanas Kardashians, con quienes salió del evento. Durante la gala, cada uno desfiló por separado, pero estuvieron cercanos en la alfombra roja. La pareja optó por atuendos en colores similares durante el festejo después de la gala del MET.

Hicieron aparición en un juego de la NBA ente los Lakers y los Warrios de Golden State, celebrado en Los Ángeles, a dónde ambos llegaron combinados al calzar botas tipo rodeo con patrones de piel de reptil. Jenner usó unas botas altas color caramelo y Martínez Ocasio tenía puestas unas de color blanco con patrones en negro, lo que inmediatamente captó la atención.

Durante ese mes, este binomio de famosos tuvo una reciente aparición el Shore Bar de Santa Mónica, donde fueron vistos saliendo por separado de una celebración de cumpleaños de la personalidad de Internet. Yung Taco. Para la ocasión, según se apreció en las fotos publicadas, la modelo lució ataviada completamente de negro, con una chaqueta larga de cuero en juego con una cartera en piel de reptil, mientras que el cantante urbano lució una gorra coordinado con chaqueta y pantalón en cuero, combinado con gafas de sol con lente olor naranja, para de ese modo llevar un “funky look”.

JULIO:

El pasado 13 de julio, una publicación de Jenner en su perfil de Instagram puso en alerta a sus seguidores de que la modelo estaba en la isla. La influencer estadounidense escribió mensajes como “Enjoy Puerto Rico”, “Esas palmas son boricuas” y “El sol de Puerto Rico calienta más que el de Phoenix”. La pareja también fue vista cenando en el restaurante asiático Yoko, ubicado en la calle Loíza, en Santurce.

Mientras que, a finales de ese mes reaparecieron en el restaurante Sushi Park en West Hollywood, en Los Ángeles, California. Dos días después también acudieron juntos al concierto de 50 Cent, en Nashville, Tennessee.

AGOSTO:

Kendall ofreció detalles de su vida amorosa en una entrevista con la revista “Harper’s Bazaar”, aunque no mencionó el nombre de Martínez Ocasio. “Creo que he aprendido a amar de una forma más madura y honesta. Antes me preocupaba mucho lo que pensaran los demás, pero ahora solo me importa lo que siento yo y lo que siente la otra persona”, sentenció en ese momento. En tanto, la modelo agregó: “Prefiero mantener mi vida privada en secreto. No me gusta exponer mis sentimientos al público, porque creo que eso puede afectar la relación. Solo diré que estoy muy feliz y enamorada. Yo amo mucho y amo sin límites”.

Ese mismo mes fueron captados en el concierto del rapero canadiense Drake, celebrado en el Kia Forum, en Inglewood, California, donde se apareció a la pareja de famosos como parte del público, en lo que parecía ser un área con acceso restringido. Ciertas manifestaciones de afecto entre ellos se pudieron apreciar en videos, que fueron viralizados en las redes sociales y en imágenes como las presentadas por el medio Page Six. Además de bailar juntos, en ocasiones tomados de la mano, los capataron entre abrazos y cercanía de sus mejillas. El cantante puertorriqueño también se mantuvo sosteniéndola por su cintura.

SEPTIEMBRE:

Luego de concluir la Semana de la Moda en Nueva York, donde desfiló por primera vez Bernie Martínez Ocasio, hermano del reguetonero puertorriqueño, a la pareja de famosos se les vio paseando juntos por la Gran Manzana.

Estuvieron juntos en el estudio de Electric Lady Studio, donde aparentemente se grabó una colaboración musical entre Bad Bunny y la cantante estadounidense Taylor Swift.

También, compartieron una noche de música clásica en el Metropolitan Opera House en Nueva York, donde se les vio muy cariñosos.

De igual manera, fueron captados cenando en varios restaurantes de la ciudad niuyorkina como “Carbone”, “Cosme” y “Nubu”.

Desde New York viajaron para disfrutar de las bellezas de Milán, Italia. La pareja asistió al desfile de la nueva colección de Gucci durante la Semana de la Moda de Milán. Aunque el exponente urbano llegó solo al evento, una vez en interior del desfile estuvo al lado de la modelo en primera fila.

El mes de septiembre cerró con la pareja como las nuevas caras de la línea de viajes Gucci Valigeria, lo que encendió una vez más las especulaciones sobre la conexión estrechamente guardada entre Jenner y Bad Bunny. Captada por la lente de Anthony Seklaoui, con la dirección artística de Riccardo Zanola, dentro de un aeropuerto, fue captada la imagen promocional que muestra a Jenner entre risas mientras está reclinada contra maletas con el logo de Gucci GG montadas en un carrito de equipaje, y a su vez envuelta en el abrazo de Bad Bunny. Otra foto, más tipo paparazzi, muestra a la pareja descendiendo elegantemente por una escalera mecánica con un bolso y una maleta “carry on” de la colección Gucci Savoy.

OCTUBRE:

El artista puertorriqueño fue protagonista de la edición de octubre de la revista Vanity Fair con una extensa sesión fotográfica que revela un concepto de moda desde la identidad puertorriqueña. Sobre su vida sentimental no negó ni confirmó su romance con la modelo internacional. Simplemente, no ofreció detalles del tema, ya que resguarda con recelo su vida privada, a pesar de ser expuesta por paparazzis o hasta por sus seguidores en las redes sociales.

A pesar de que Bad Bunny llegó solo a la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina 2023, donde arrasó con seis premiaciones, incluida la categoría de Artista del Año, este celebró en Miami, donde fueron captados al día siguiente en SuperBlue y luego cenando en el restaurante Hometown BBQ.

Días posteriores también fueron captados disfrutando del concierto de Luis Miguel, que se llevó a cabo en el Madison Square Garden. En esta ocasión, ambos aparecieron vestidos de negro con algunos accesorios que le añadieron color a la indumentaria. En el caso del cantante, lució una gorra blanca con rayas negras, así como un pañuelo de cuadros pequeños con el cual tapó su pelo. Ambos tenían gafas oscuras. En medio del espectáculo del mexicano, Bad Bunny grabó un corto vídeo y lo publicó en los stories de su cuenta de Instagram.

Estuvieron en la fiesta del programa de entretenimiento “Saturday Night Live”, en el que el cantante puertorriqueño tuvo una aparición especial.

La última aparición de la pareja fue el pasado 29 de octubre en una fiesta de Halloween, donde se disfrazaron de “Marilyn Monroe y el presidente John F. Kennedy”.

NOVIEMBRE:

La famosa modelo compartió la fotografía de un atardecer con un mensaje que a los fanáticos (y hasta “haters”) de la pareja, preocupó. “What’s meant for me, will simply find me”/ “Lo que está destinado para mí, simplemente me encontrará”. Como era de esperarse, rápidamente los comentarios en su cuenta de Instagram no se hicieron esperar, muchos de ellos preocupados por su estado sentimental.

DICIEMBRE:

Los rumores sobre una posible separación entre la denominada “pareja del año” ha aumentado luego de que varios medios informaran que el cantante y la modelo ya no están juntos. De acuerdo con la información que ha trascendido en varias revistas de espectáculos, una fuente solo destacó que el reguetonero de 29 años y la socialité de 28 habrían terminado debido a sus agendas de trabajo.

“No hay resentimiento”, afirmó la fuente, según reportó la revista Elle. “Incluso siguen en contacto. Su relación había sido complicada debido a sus apretadas agendas”.

Aunque han sonado los rumores sobre la supuesta ruptura, ni Kendall ni Bad Bunny se han pronunciado al respecto.

Cabe destacar que la voz de “Mónaco” regresará a los escenarios con su gira “Most Wanted”, a partir de febrero de 2024.