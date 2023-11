Desde que “confirmaron” algún tipo de relación con una campaña para la casa de moda Gucci, Kendall Jenner y el reggetonero Bad Bunny han sido captados compartiendo juntos en desayunos, fiestas y conciertos, derrochando lo que parece ser mucho amor. Sin embargo, una misteriosa publicación en las redes sociales ha despertado rumores de una ruptura de lo que pareciera ser la pareja del año.

Y es que, la famosa modelo estadounidense compartió la fotografía de un atardecer con un mensaje que a los fanáticos (y hasta “haters”) de la pareja, preocupó. “What’s meant for me, will simply find me”/ “Lo que está destinado para mí, simplemente me encontrará”.

Como era de esperarse, rápidamente los comentarios en su cuenta de Instagram no se hicieron esperar, muchos de ellos preocupados por su estado sentimental.

“Parece un post de ruptura”, “Mami ten cuidado con la manifestación” y “¿Te ha hecho daño el Conejo Malo?”, son solo alguno de las miles de respuestas que recibió la hermana del clan Kardashian.

Cabe destacar que la última aparición de la pareja fue el pasado 29 de octubre en una fiesta de Halloween, donde la pareja se disfrazó de “Marilyin Monroe y Mr. President”.

De igual manera, aunque el artista puertorriqueño no sigue a nadie desde hace ya un tiempo en su cuenta de Instagram, Kendall Jenner todavía lo sigue, lo que para algunos seguidores de la mediática pareja podría significar un “rayo de esperanza”.