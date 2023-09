Como compañeros de viaje. Así se deja ver una de las parejas del momento compuesta por el cantante de reguetón Bad Bunny y la modelo Kendall Jenner, quienes aunque no han confirmado la unión de forma oficial, semanalmente son vistos compartiendo en eventos de moda, restaurantes y hasta en paseos en caballo.

Benito Martínez Ocasio, nombre real del artista, y una de las chicas del clan de las Kardashian son las nuevas caras de la línea de viajes Gucci Valigeria.

La nueva campaña de Gucci Valigeria encendió una vez más las especulaciones sobre la conexión estrechamente guardada entre Jenner y Bad Bunny, quienes se han mantenido callados sobre su supuesta relación romántica. Captada por la lente de Anthony Seklaoui con la dirección artística de Riccardo Zanola, dentro de los límites de un aeropuerto, su química durante el rodaje parece indicar que la pareja podría estar saliendo, al menos según los fanáticos.

Una imagen promocional muestra a Jenner entre risas mientras está reclinada contra maletas con el logo de Gucci GG montadas en un carrito de equipaje, y a su vez envuelta en el abrazo de Bad Bunny. Otra foto, más tipo paparazzi, muestra a la pareja descendiendo elegantemente por una escalera mecánica con un bolso y una maleta “carry on” de la colección Gucci Savoy.

Las imágenes fueron difundidas por la marca italiana en las redes sociales con frases como “La aventura espera”, “Tiempo de volar” y “Tenemos todo lo que necesitamos”. Algunas de las piezas presentadas cuentan con acentos color neon y estarán disponibles a finales del año.

Según un comunicado emitido por Gucci y difundido por medios de moda, la campaña se caracteriza como una encarnación de la esencia de ‘Gucci Ancora’, celebrando el profundo amor que reside en el corazón de la comunidad Gucci. Esta campaña llega inmediatamente después del esfuerzo inaugural de Sabato de Sarno para la marca.

La modelo y cantante, además, recientemente asistió al desfile debut de De Sarno como directora creativa de Gucci durante la Semana de la Moda de Milán, evento que dio mucho de qué hablar. La voz de “Lo siento BB” llegó al desfile ataviado con una camisa blanca Gucci, mientras que la modelo optó por un “trench coat”. Aunque el exponente urbano llegó solo al evento, una vez en interior del desfile estuvo al lado de la modelo en primera fila.

De otra parte, hace dos semanas, la pareja participó de diversos eventos en la “Gran Manzana”, durante la Semana de la Moda en Nueva York, donde desfiló por primera vez Bernie Martínez Ocasio, hermano del trapero boricua. En Nueva York compartieron una noche de música clásica en el Metropolitan Opera House , donde se les vio muy cariñosos. En la misma ciudad asistieron a varios restaurantes, entre ellos “Carbone”, “Cosme” y “Nubu”.

El exponente urbano ha dicho que su vida amorosa no debe ser de incumbencia para los demás, ya que “no saben cómo te sientes, no saben cómo vives, no saben nada y realmente no quiero que lo sepan”.