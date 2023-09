El cantante puertorriqueño Bad Bunny y la modelo Kendall Jenner siguen acaparando la atención a donde quiera que van.

Y es que aunque el exponente urbano ha dicho que su vida amorosa no debe ser de incumbencia para los demás ya que “no saben cómo te sientes, no saben cómo vives, no saben nada y realmente no quiero que lo sepan”, lo cierto es que desde que sale con una de las famosas hermanas Kardashian los lentes de fotográficos de los paparazzis al parecer le “respiran” en la nuca.

La semana pasada la pareja participó de diversos eventos en la “Gran Manzana”, durante la Semana de la Moda en Nueva York, donde desfiló por primera vez Bernie Martínez Ocasio, hermano del trapero boricua.

PUBLICIDAD

En Nueva York compartieron una noche de música clásica en el Metropolitan Opera House , donde se les vio muy cariñosos. En la misma ciudad asistieron a varios restaurantes, entre ellos “Carbone”, “Cosme” y “Nubu”.

Bad Bunny & Kendall Jenner leaving the restaurant Carbone in New York, NY tonight pic.twitter.com/7jqotpwaPR — Benito🤎 (@badbunnyclipss) September 14, 2023

Desde New York, esta semana, Bad Bunny y Jenner viajaron para disfrutar de las bellezas de Milán, Italia. La pareja asistió anoche al evento de la Semana de la Moda de Milán, específicamente al desfile de Gucci.

Gucci es una de las marcas italianas más famosas del mundo, y presentó su nueva colección en la Semana de la Moda de Milán con la presencia de celebridades, entre ellas Julia Robert, Ryan Gosling, Bad Bunny y Jenner.

/

La voz de “Lo siento BB” llegó al desfile ataviado con una camisa blanca Gucci, mientras que la modelo optó por un “trench coat”.

Bad Bunny & Kendall Jenner leaving the restaurant Carbone in New York, NY tonight pic.twitter.com/7jqotpwaPR — Benito🤎 (@badbunnyclipss) September 14, 2023

El exponente urbano llegó solo al evento, pero una vez en interior del desfile estuvo al lado de la modelo en primera fila.

Bad Bunny & Kendall Jenner leaving the restaurant Carbone in New York, NY tonight pic.twitter.com/7jqotpwaPR — Benito🤎 (@badbunnyclipss) September 14, 2023

La pareja se sentó justo al lado de Anna Wintour, directora de la edición estadounidense de la revista Vogue.

Previo al desfile, Benito Antonio Martínez Ocasio compartió con un fanático en Milán, a quien le firmó el celular como un recuerdo del encuentro. En el pasado, Bad Bunny protagonizó una controversia cuando una de sus fanáticas lo grababa en la noche de Año Nuevo en el exclusivo complejo Casa de Campo, en La Romana, República Dominicana, y el artista le arrebato el celular de la joven y lo lanzó.